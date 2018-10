Altgelt: "La desconfianza que hay entre el empresariado y la sociedad es muy alta"

La presidente del 54° Coloquio de IDEA, Rosario Altgelt, habló con ámbito.com y opinó sobre dos de los temas centrales de la cumbre: la economía y el rol empresario. Además, se refirió a la causa judicial que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la posibilidad de una reforma laboral, y las necesidades del sector privado para aumentar la competitividad.



Periodista: ¿Cuánto de lo que pensaste cuando imaginates este Coloquio se materializó?



Rosario Altgelt: Realmente estoy muy contenta y muy satisfecha con los resultados. Se logró lo que había soñado. Pero incluso más, porque terminó teniendo vida propia. Estuvieron arriba de la mesa los temas que creíamos más importantes.



P.: Se habló mucho del rol empresario, ¿qué reflexión hacés?



R.A.: Lo pensamos de esta manera. De interpelar al empresariado, a los líderes empresarios, para que reflexionen acerca de su rol. Y no quedar solo en una cuestión de la ética y la integridad, que nos parece un tema central, pero también avanzar un poco más, en temas como la informalidad, emparejar la cancha, de la cuestión impositiva y de la competitividad, qué hay que hacer y cómo hacer para lograrla. Así que creo que los dejamos pensando.



P.: ¿Cuál es para vos el rol del empresariado?



R.A.: Acá se habló mucho de eso. Más allá del rol que uno ocupe en una empresa, el sector privado debe generar empleo, y para eso debe desarrollarse, y para desarrollarse tiene que encontrar la manera de ser sustentable, y para ser sustentable tiene que buscar ser competitivo. Creo que ese es el camino.



P.: Tocás el tema de la competitividad, se habló mucho también de eso durante el Coloquio ¿qué condiciones les está dando el Estado para eso?



R.A.: Cuando hablamos de competitividad lo primero que hay que hacer es mirar a la empresa para adentro y hacer un trabajo interno, respecto a qué prácticas, que en general son prácticas laborales, hay que cambiar, flexibilizar, o hay que pensar distinto para lograrlas. Y para eso es fundamental el acuerdo con los gremios. Diría que ese es el primer paso y el más importante para lograr la competitividad. Después hay cuestiones impositivas, de financiamiento para acceder al crédito y poder competir. El eje central de esta jornada tuvo más que ver con interpelar a los empresarios en qué cuestiones tenemos que hacer para adentro de la empresa para lograr ser competitivos.



P.: El ministro de Producción, Dante Sica, deslizó la posibilidad de avanzar con la reforma laboral, ¿qué pensás al respecto?



R.A.: Creo que la ley es importante, pero mientras eso se esté trabajando y discutiendo al nivel de la política, se puede discutir hacia adentro de la empresa. Hay muchas prácticas laborales que no las impone una ley, que están dadas por un convenio colectivo de trabajo o por usos y costumbres, y ahí hay un trabajo enorme por hacer antes de pensar en la ley. Por supuesto si la política avanza en la ley siempre siempre será positivo para los empresarios. Pero en el camino, en paralelo, hay que trabajar puertas adentro de la empresa.



P.: Volviendo a la ética empresarial, ¿qué sensaciones te genera la causa de los cuadernos?



R.A.: Lo veo como una oportunidad enorme. Definitivamente. Hay un montón de empresarios que si están involucrados en causas de corrupción la Justicia determinará qué es lo que tiene que hacer. Pero lo más importante es discutir qué tenemos que hacer para adelante. Qué prácticas empresarias queremos refundar. Y ahí creo que la palabra crítica es la integridad.



P.: Está atrasado la implementación de planes de transparencia en las empresas, ¿creés que debería trabajarse más fuertemente en eso?



R.A.: Absolutamente. Yo creo que tener buenas prácticas es fundamental. Acá se comentó que había una demanda enorme de abogados que sepan de esto. Porque de golpe ahora las empresas tenemos que trabajar en tener procesos internos para que estas cuestiones de corrupción no se repitan.



P.: El tema que dominó la agenda del Coloquio fue la economía, ¿qué pensás sobre cómo está el país?



R.A.: Fue un año muy difícil. De mucho cambio. Pasaron demasiadas cosas. Venimos golpeados de un año de este tipo. El futuro dependerá de que podamos avanzar en los proyectos que tenemos que avanzar.



P.: ¿Qué pedidos puntuales le hacen al Gobierno?



R.A.: IDEA es una organización de cerca de 300 empresas. Es muy difícil que dé una opinión sobre alguna exigencia o algún reclamo, porque hay empresas grandes, chicas, de capitales nacionales y extranjeros, y de distintos sectores. Así que creo que la conversación entre el Gobierno y las empresas tiene que ser sector por sector, y ahí poner sobre la mesa las cuestiones que necesite cada uno.



P.: ¿Qué mirada creés que tiene la sociedad sobre los empresarios?



R.A.: Hemos hecho encuestas en redes sociales y también usamos un focus group respecto a esto, y la verdad es que los números no son buenos. El nivel de desconfianza que hay entre el empresariado y la sociedad es muy alto. Por lo que tenemos mucho que trabajar.