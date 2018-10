Macri cierra el Coloquio ¿cómo fue su último discurso en IDEA?

Cerca de las 17:30, el presidente Mauricio Macri hablará en el 54° Coloquio de IDEA, con lo que dará cierre a la cumbre empresaria que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Su palabra es tan esperada como la del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que expondrá minutos antes.



Desde que es primer mandatario, Macri asistió a todas las ediciones del Coloquio, una cita que ya cumplía en sus tiempos de empresario y luego como jefe de Gobierno porteño.



En su anterior exposición, Macri le pidió a los empresarios "generar empleo de calidad". "Pero antes viene lo que hacemos nosotros como Gobierno nacional, de generar una macroeconomía sana, previsible, donde vayamos bajando sistemáticamente el déficit fiscal para hacernos más sólidos, menos dependientes del crédito externo, bajando la inflación en este sendero gradual y después un plan de infraestructura agresivo que es lo que necesitamos para poder crecer", sostuvo. Varias de esas consignas, un año después, siguen pendientes.



Asimismo, el Presidente consideró que "el problema no es de modelo económico, es de cambio cultural", llamó a "recuperar la cultura del trabajo" y "las cosas que son básicas pero que el populismo fue alterando en la cabeza de la gente y que son básicas". "La cultura de la viveza criolla mal entendida, del atajo, de que gana el que hace trampa, nos ha hecho mucho daño", insistió.



En aquel octubre de 2017 nada se sabía aún de los cuadernos que escribió el exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, que detonaron este año la investigación por presunto pago de coimas de empresarios de la obra pública y otros sectores a funcionarios del kirchnerismo. "No podemos quedarnos callados frente a la extorsión y la corrupción", decía Macri en su anterior participación en el Coloquio.



Y además ponía como ejemplo el caso de Brasil, donde la causa conocida como Lava Jato hizo temblar las estructuras políticas y empresarias. "Ha vivido un infierno en el corto plazo, pero con enormes resultados en el mediano y largo plazo. No importa si son presidentes o expresidentes. Cuanto más poderosos más tiene que caer el peso de la ley", afirmó Macri sobre el vecino país.



Por otro lado, Macri destacaba medidas ya aplicadas por su Gobierno como la ley pymes y la de emprendedores, pidió discutir la reforma laboral, criticó el ausentismo, y consideró que "hay que remover la barrera de obstáculos autodestructivos que se han generado" para las empresas.



Recordó también frases del expresidente Juan Domingo Perón al sostener que "la estrella polar del país tiene que ser la productividad" y que "cada argentino debe producir al menos lo que consume".