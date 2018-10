Larreta: "Aspiro a seguir siendo jefe de Gobierno, aunque es temprano para hablar de candidaturas"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que aspira a "seguir" en ese cargo por cuatro años más, aunque reconoció que las elecciones 2019 todavía se ubican en un horizonte lejano.



"Aspiro a seguir siendo jefe de Gobierno de la Ciudad", subrayó Rodríguez Larreta, quien dijo que siente que "lo natural sería seguir trabajando aquí". Sin embargo, luego reconoció que es "temprano para hablar de candidaturas" y se inclinó por apuntar a postularse una vez más en la Ciudad.



"Muchas de las obras que están en marcha en la Ciudad siguen, no se terminan, así que tengo mucho trabajo y aunque es temprano para candidaturas siento que lo natural es seguir trabajando así", agregó en declaraciones a la radio La990.



En tanto, Rodríguez Larreta reconoció las dificultades del Gobierno para bajar la inflación pero aún así se esperanzó en el futuro y dijo que ve "la luz al final del camino".



"Hace 70 años que tenemos inflación, claramente no ha sido un tema fácil para nadie. Sin embargo, yo veo la luz al final del camino sabiendo que no es fácil pero vamos a salir adelante", puntualizó.



"Al primero que le preocupa la inflación es al presidente, que tiene su descenso como principal objetivo", completó.