G20: el primer gran resultado

Apenas pocas horas después de que China anunciara el crecimiento trimestral del PBI más bajo desde el primero de 2009 (6.5% anualizado; se esperaba 6.6%), el South Morning Post acaba de informar que el presidente de los EEUU, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, acordaron tentativamente reunirse en privado durante la próxima reunión del G20 en nuestra ciudad.



El encuentro, que sería el 29 de noviembre, previo al arranque del conclave, apunta a ser la primera vez en casi un año que los dos se verían cara a cara, lo que sugiere la intención de las partes de comenzar a aminorar las tensiones comerciales entre ambas naciones.



Si bien no es la primera vez que se habla de una reunión desde que comenzaran la guerrilla comercial, el vice premier Chino, Liu He, uno de los principales asesores económicos de Xi, admitió al medio que Washington y Beijing "en este momento se están contactando".



Otro dato que apunta a que esta vez la reunión no sería desmentida es que ni Trump ni Xi han dado a conocer aún su agenda para la reunión del G20, lo que deja lugar para el encentro.



Más allá de los objetivos comerciales, Xi apunta a calmar el derrumbe de su mercado accionario -que orilla los mínimos en cuatro años- y a asegurarse el control en el mar de China.



Para Trump la cosa es más sencilla: necesita poder declarar "la victoria" contra China, antes de las elecciones de medio término que se celebran seis días más tarde.