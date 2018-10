Cambiemos prometió a los hombres de negocios aprobación del Presupuesto 2019 con déficit "cero"

(Enviado especial).- El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialista Luciano Laspina, se mostró confiado ante los empresarios del Coloquio de IDEA en que el Gobiero nacional contará con el proyecto de Presupuesto 2019 aprobado. "Es el fruto del consenso con distintos sectores de la oposición", aseguró el legislador en una charla con ámbito.com.



"A la iniciativa oficial, se le introdujeron todas las propuestas de modificaciones que fueron surgiendo en el marco del diálogo constructivo con otros partidos y mucho trabajo en comisión", dijo, y agregó: "Estamos cerca del próximo martes obtener dictamen favorable".



El legislador indicó que "se trata de una ley fundamental, que por primera vez busca tener equilibrio fiscal, para evitar las crisis que ha tenido el país en los últimos 60 años".



Sobre el rol de la oposición, Laspina resaltó "el debate no fue fácil pero el Gobierno tiene una base importante de apoyo político en los gobernadores, que conocen de la necesidad de aprobar un presupuesto y de hacer modificaciones sin afectar las finanzas provinciales, aunque sabemos que eso no es vinculante".



"Existe una oposición responsable que sabe que la Argentina precisa una ley seria, sobre todo en la coyuntura actual, para sanear sus cuentas", aseguró.



El diputado dijo que es "razonable" la postura crítica de la situación económica actual y la expectativa moderada con respecto al próximo año, al considerar que "el contexto fue muy duro este año, con un movimiento brusco del tipo de cambio, pero estamos en camino de firmar un nuevo acuerdo que despejará el problema de financiamiento para el próximo año y de aprobar un presupuesto que equilibrará las cuentas públicas".



Consultado por ámbito.com sobre las declaraciones de la dirigente Elisa Carrió sobre el ministro de Justicia, Germán Garavano, Laspina comentó que Cambiemos es un espacio político heterogéneo, con personas y partidos que tienen distinta forma de plantear las cosas, y eso le da riqueza a la alianza, lo fortalece a largo plazo. "En el Congreso, estas discusiones no tienen ningún impacto, la Coalición Cívica está trabajando codo a codo con el PRO", enfatizó.



"La voluntad de Lilita es no romper y seguir apoyando al presidente Mauricio Macri", sentenció. Sobre la presentación de un pedido de juicio político, dijo "esperemos que la discusión pueda encausarse hacia adentro del partido".