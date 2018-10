Cómo es la nueva ley de financiamiento de campañas que propone el oficialismo

El oficialismo presentó en el Senado un proyecto que busca modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2006 por el kirchnerismo, con la mira puesta en "bancarizar y transparentar los gastos de campaña", de cara a la carrera presidencial del año próximo, informaron hoy fuentes de Cambiemos.



El texto que la coalición oficialista presentó en el Senado lleva la firma del jefe del bloque de senadores radicales, Angel Rozas, y de su par Pedro Braillard Poccard.



La iniciativa incorpora a la actual ley 26.215 un artículo que sostiene que los aportes en dinero "deberán ser efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas digitales, siempre que estos permitan la identificación del donante y la trazabilidad del aporte".



Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas "deberán informar a la agrupación política destinataria del aporte la identidad del aportante, y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario sin necesidad de expresar causa".



En el artículo 27, Cambiemos propone designar dos responsables económico financieros por cada partido; uno, con matrícula profesional de contador público, y, el restante, debe ser una autoridad partidaria.



Respecto al financiamiento privado, el proyecto del oficialismo incluye a "todo aporte que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política destinada al financiamiento de los gastos electorales".



"Podrá reglamentarse el uso de mecanismos de recaudación -agrega la norma-, que tiendan a que los aportes se lleven a cabo a través de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana".



También establece un tope para el monto a percibir por los partidos de parte de una misma persona humana o jurídica. "Las agrupaciones políticas no podrán recibir aportes para una campaña electoral de una misma persona humana o jurídica por montos superiores al dos por ciento de los gastos permitidos para esa campaña".



La propuesta presentada en el Senado podría ser debatida en comisiones antes de fin de año si se logra consenso con los partidos de la oposición, particularmente con el peronismo, que también trabaja en un proyecto sobre el tema.



Con la firma del jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, el texto del PJ también propone la bancarización de los aportes a los partidos y permite los aportes de empresas -algo que prohíbe la ley actual-, pero fija límites a esas contribuciones.



En la Cámara de Diputados, la diputada del PRO Silvia Lospennato también presentó una iniciativa sobre financiamiento de los partidos, pero que aún no logró consenso para ser debatida.