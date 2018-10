Mutuales y cooperativas rechazan ser incluidas en el cobro de Ganancias

La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y otras entidades del cooperativismo manifestaron su repudio al artículo 85 del Presupuesto 2019 que incluye a las cooperativas y mutuales dentro del cobro del Impuesto a las Ganancias, una medida con la que el Gobierno prevé recaudar alrededor de $ 3.000 millones.



"Las mutuales y cooperativas representamos el 10% del PBI del país y le damos trabajo a unas 300.000 personas", precisó Alejandro Russo, presidente de la CAM.



Y agregó: "Repudiamos totalmente el artículo 85 del proyecto de ley del Presupuesto 2019 que se está debatiendo en el Congreso, porque la solidaridad no paga ganancias, porque si aplican el Impuesto a las Ganancias a la economía solidaria el daño lo recibirán los asociados, porque las entidades son sin fines de lucro".



Russo detalló que en diálogo con diputados del oficialismo, hicieron una propuesta alternativa porque entienden el difícil momento que atraviesa el país. Sin embargo, aclaró que "no podemos permitir que se considere que la economía solidaria genera ganancias y puede ser gravada como una empresa privada, porque este no es el espíritu de las cooperativas y mutuales".



Según detalló, en la propuesta que se encuentra en negociación se habla de modificaciones en el Fondo Cooperativo, los aportes de las cuotas sociales de las entidades y en el patrimonio neto de las entidades. "Donde los más grandes aporten más y los pequeños aporten menos", indicó.



La idea de las mutuales y cooperativas es hacer un aporte que ronde los $ 4.000 millones, pero diputados del oficialismo no aceptaron la idea e insisten en aplicar Ganancias.



"Pagar Ganancias va a tener un impacto importante porque va a significar resignar esos recursos a las comunidades", agregó Russo.



Cabe mencionar que las mutuales y cooperativas realizaron la semana pasada un acto en Córdoba donde repudiaron el artículo 85 del proyecto de Presupuesto y plantearon continuar conversando con los distintos bloques para llegar a un acuerdo.