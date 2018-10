Las cinco modificaciones indispensables que exige el massismo para aprobar el Presupuesto 2019

(Enviado especial).- En el 54° Coloquio de IDEA que reune a más de 900 empresarios y figuras políticas, el diputado nacional por el massismo Marco Lavanga, dio a conocer un listado de cinco modificaciones clave que el bloque que integra exigirá al oficialismo para avanzar con la aprobación de la ley de Presupuesto 2019. En diálogo con ámbito.com, sostuvo que abarcará desde aspectos institucionales hasta cuestiones vinculadas a las provincias.



Lavagna habló durante el encuentro que se lleva a cabo en el Sheraton Hotel de Mar del Plata y apuntó a los cambios que buscarán imponer en la ley de leyes. En ese sentido señaló que uno de los puntos importantes es evitar por un lado "que se reimplante alguna especie de superpoderes al Jefe de Gabinete" como también que "se le delegue la atribución de hacer reestructuraciones de deuda al Ejecutivo sin pasar por el Congreso".



Por otro lado, señaló a este medio que reclamarán "la eliminación de un artículo donde baja la prescripción de delitos aduaneros de cinco a tres años".



Otro de los aspectos relevantes tiene que ver con el aumento en las facturas de gas y luz, una fuerte discusión que viene teniendo lugar desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. "Discutiremos cuestiones que tienen que ver con tarifas y con el traspaso de gasto a las provincias y el impacto que eso tiene en el usuario final", remarcó.



Sobre el toma y daca que habrá con el oficialismo en estos aspectos, destacó que "hay mucha discusión que estamos dando que espero las podamos ir soldando para que el Gobierno pueda tener su Presupuesto". Sin embargo, dejó en claro que no por eso darán vía libre: el aspecto central es "que no sea cualquier cosa sino que sea bien discutido y no nos termine pasando lo del año pasado, donde votamos un presupuesto y al día siguiente tuvimos que tirarlo a la basura".



• Acuerdo con el Fondo



En una conversación en conjunto con otros medios presentes, el diputado nacional se refirió al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. "Me gustaría que conozcamos el contenido del acuerdo con el Fondo", apuntó, ya que "estamos discutiendo sobre un presupuesto sobre el que el acuerdo que se vaya a firmar va a tener implicancias y no lo conocemos".



"Eso es importante en la discusión del presupuesto, cuáles son los detalles y los condicionantes", dijo y pidió "que se puedan dar claridad sobre eso, que no simplemente nos quedemos con los títulos porque después las condiciones siempre terminan siendo mucho más grandes de las que se conocen".



• Reforma Laboral



Un aspecto fuerte apareció esta semana cuando el ministro de Producción Dante Sica, sostuvo que el oficialismo intentará reflotar la reforma laboral. "Es bueno que lo discutamos", señaló, pero hizo hincapíe en las formas y el tiempo: "La clave es qué tipo y el momento en que se aplica, hacerlo en un momento en que está cayendo el salario, el empleo y la producción es más difícil. Ese tipo de reformas, que son buenas discutirlas y hay mucho para avanzar, el momento ideal para hacerlo es cuando la economía se expande, no donde cada vez está más complicada".