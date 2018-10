Defensa y Justicia quiere meterse en zona de Libertadores ante Talleres

Defensa y Justicia frente a Talleres de Córdoba abrirán la novena fecha de la Superliga, con la premisa de sumar puntos para seguir creciendo rumbo a sus objetivos.



El encuentro su disputará a partir de las 19 con arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Fox Sports 2.



El "Halcón" es uno de los cuatro invictos que le quedan a la Superliga, aunque tiene dos encuentros menos que el resto, un suspendido ante Estudiantes de La Plata (empataban 1-1) y ante River.



Por eso, sabe que no puede descuidarlo, para intentar afianzarse en puestos de clasificación a las Copas internacionales de la próxima temporada.



Se tratará del retorno de Juan Pablo Vojvoda a Varela, al que dejó con el objetivo de "crecer" pasando a Tallleres de Córdoba.



"Seguro que algún insulto voy a tener, pero no le doy tanta importancia. Sí se la doy a la gente que me conoce y que está metida en el riñón del club. Los que me conocen me van a recibir bien. Yo estoy agradecido a Defensa porque me abrió las puertas para dirigir en el fútbol grande", señaló.



En lo futbolístico, Talleres intentará ratificar el espaldarazo que significó derrotar en el clásico cordobés a Belgrano, para repuntar en la tabla de posiciones.



Defensa y Justicia está octavo, con doce puntos, mientras que Talleres se ubica en la décimo tercera colocación, con diez unidades.