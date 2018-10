Dujovne respaldó nuevo programa monetario: "Esta tasa era la alternativa menos recesiva que teníamos"

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne participó este viernes del 54º Coloquio de IDEA donde respaldó el nuevo programa monetario implementado en las últimas semanas al tiempo que aseguró que "la inflación está desacelerándose" porque "la política monetaria está haciendo efecto".



Ante casi 900 empresarios que se dieron cita en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el titular de la cartera economía remarcó que "esta tasa era la alternativa menos recesiva que teníamos" y confirmó que "irá bajando" a medida que se desacelere la inflación. En ese contexto, el propio Dujovne sostuvo que "lo que importa es bajar la inflación" y aseguró que la escalada de precios de septiembre y de octubre "va a marcar un pico en el año".



De cara la comunidad empresarial, el ministro sostuvo también que "la Argentina adoptó la decisión de tener una política monetaria para tener un peso fuerte y estable". Al respecto, Dujovne se mostró enfático sobre el dólar de cara a los próximos meses: "No queremos volver a tener un tipo de cambio atrasado".



A lo largo de los tres días que duró la cumbre, los empresarios dejaron en claro su preocupación por tres cuestiones "sensibles": tasas, dólar y actividad. Las altísimas tasas de interés que se registran en la economía son uno de los temas recurrentes en los pasillos del coloquio y como no podía ser de otra manera este fenómeno no estuvo exento de la participación de Dujovne en Mar del Plata.



"El Gobierno puso en marcha una policita monetaria muy dura", se sinceró el ministro de Hacienda ante el empresariado. "La base es una regla muy esencial: mantener en grado constante la base monetaria de manera de re anclar las expectativas y variables nominales", explicó el funcionario ante un auditorio que lo escuchó con suma antención.



En ese contexto, Dujovne ratificó el nuevo esquema monetario al sostener que "la fortaleza de la moneda no depende de la intervención del BCRA, sino que depende de la calidad de política monetaria".



En lo que podría leerse como un tiro por elevación a sus predecesores en el cargo, Dujovne sentenció que "la manera de resolver la inflación tiene de que ver con un cambio radical de la política monetaria". Al ser consultado por la tasa de Leliq que se encuentra por encima del 70%, el propio ministro explicó que "la tasa de interés en términos nominales es alta, pero que en términos reales no lo es".



Por último, el titular de la cartera económica se mostró optimista de cara a los próximos meses al pronosticar que en 2019 habrá "una recuperación" de la actividad económica en el país, aunque aclaró que "en promedio", los números no serán "demasiado buenos".