Wimbledon rompe la tradición y toma una histórica decisión para acortar los partidos

En una decisión histórica, Wimbledon introducirá el tie-break en el último set si el marcador alcanza un empate 12-12, a partir de la próxima edición, anunció este viernes el All England Tennis Club.



"Creemos que ha llegado el momento de introducir un tie-break en los partidos que no se han decidido tras un tiempo razonable en el curso del set decisivo", declaró el presidente del All England Club Philip Brook.



Normalmente el desempate se juega cuando se llega al 6-6, salvo en el set decisivo (quinto para los hombres, tercero para las mujeres), entonces el partido se define cuando uno de los jugadores obtiene una ventaja de dos juegos.



Hasta ahora el US Open era el único Grand Slam en contar con este sistema en el último parcial.



En la última final de Wimbledon, el sudafricano Kevin Anderson cayó en tres sets ante Novak Djokovic solo dos días después de haber derrotado 26-24 en el quinto a John Isner, tras seis horas y media de partido.



La semifinal de Djokovic ante Rafael Nadal, que también se fue al decisivo, se tuvo que jugar en dos días debido a la duración del partido Anderson-Isner.



"Sabemos que las ocasiones en las que los últimos sets se eternizan son infrecuentes, pero creemos que un tie break con 12-12 es una solución justa", declaró Brook.



El All England Club estudió los datos de los últimos 20 torneos de Wimbledon y consultó a los jugadores y árbitros antes de tomar una decisión.



Isner, implicado en una semifinal larguísima el año pasado, también disputó el partido más largo de la historia del tenis, justamente en la "Catedral", cuando superó al francés Nicolas Mahut en 2010 tras 11 horas de juego y 70-68 en el quinto set.