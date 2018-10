De Mendiguren cruzó al Gobierno por el Presupuesto: "En aras de la gobernabilidad nos piden aprobar cualquier cosa"

En medio del debate por el Presupuesto para el año próximo, José Ignacio de Mendiguren cuestionó al oficialismo por las condiciones en las que intenta aprobar la ley de leyes. "En aras de la gobernabilidad nos piden que aprobemos cualquier cosa", lanzó el diputado nacional por el Frente Renovador, en diálogo con ámbito.com durante el 54º Coloquio de IDEA que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata.



En ese contexto, el diputado del FR justificó su posición al indicar que "todas las pautas económicas que nos mandaron para el Presupuesto quedaron fuera de vigencia con el nuevo acuerdo con el FMI".



Con la verborragia que lo caracteriza, el "Vasco" cargó las tintas contra el Gobierno por su manejo de la crisis económica que atraviesa el país: "Te traje hasta el borde del precipicio, no te consulté nada sobre el FMI y ahora estoy acá. Si vos no haces lo que yo quiero vas a ser el culpable de que me caiga. Eso no lo acepto".



Por lo pronto, el legislador afirmó que "es clave que el Presidente entienda la dificultad que existe" y le exigió a Macri que "entienda que ya se equivocaron muchas veces y que ahora hay un estado social que no soporta el power point".



Al ser consultado por la situación económica el propio de Mendiguren cuestionó las tasas por encima del 70% que se implementaron en las últimas semanas y consideró que a "ese nivel es un costo más" de la economía. "Un trabajador que tiene que financiarse con la tarjeta de crédito no puede salir porque esta con tasas por arriba del 100%. ¿Cuánto cree el Presidente que eso aguanta?", lanzó el diputado massista.



Por último, el legislador también aprovechó para cuestionar al Gobierno por la intenció de volver a avanzar con una reforma laboral. "Nosotros la queremos", explicó de Mendiguren, quien enseguida puso sus reparos a los cambios que propone el oficialismo.



"En el sector textil hay trabajos que están en el convenio que ya no existen más y hay otros que se crearon que no están en el convenio. Hay que sentarse con el gremio y actualizarlo. Pero si vos escondido en la reforma laboral querés precarizar el empleo y sacar poder adquisitivo del salario no me llevás en esa", sintetizó el diputado nacional.