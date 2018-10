En un Coloquio a pura catarsis, los empresarios respaldaron el rumbo económico pese a la crisis

Fueron tres días de catarsis para el mundo empresario que se reunió en Mar del Plata para el 54° Coloquio de IDEA, una cumbre que estuvo marcada por la crisis económica, con cuestionamientos hacia algunas medidas del Gobierno, reclamos, pero también con respaldo hacia la gestión de Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.



A la ciudad balnearia llegaron más de 900 hombres y mujeres de negocios que pagaron $ 50.000 para participar del encuentro. Hubo, sin embargo, menor presencia de CEOs que otros años. Ya desde la primera noche y a lo largo del evento, uno de los más importantes en el calendario de los empresarios, la marcha de la economía fue el tema central de conversación en los pasillos del hotel Sheraton.



Tasas, dólar, competitividad, crédito, inflación, actividad, ventas, retenciones, fueron las palabras que armaron el trending topic del Coloquio. No por nada uno de los funcionarios más solicitados por los empresarios fue el ministro de Producción, Dante Sica, quien casi no tuvo respiro desde que llegó el miércoles al coctel hasta el jueves por la tarde cuando se fue de esta ciudad.



El cierre tuvo dos platos fuertes con el discurso primero del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y luego del propio Macri que cerró el Coloquio. Las palabras de ambos no sorprendieron a la mayoría de los empresarios, que sin embargo mantienen su respaldo a las políticas macroeconómicas del Gobierno, especialmente al ajuste del gasto y la consecuente reducción del déficit fiscal.



Durante su exposición, Dujovne aseguró que la actividad económica ya muestra signos de recuperación, que la inflación, pese a los últimos números del INDEC, tomará un camino descendente a partir de noviembre, y que cuando eso ocurre se podrá aplicar una reducción de las tasas de interés. Incluso se mostró optimista de que la caída de -0,5 proyectada para el año que viene sea menor. "No cambiamos el plan, cambiamos el ritmo", sostuvo y atribuyó esto a tres factores: la sequía, el salto del dólar, y el contexto internacional.



Consultados por ámbito.com, varios empresarios aseguraron que las palabras de Dujovne "no fue nada nuevo, dijo lo que pensamos que iba a decir" y que "vino a defender el modelo económico". Pero en su mayoría respaldaron el rumbo, y creen que pese al actual contexto "difícil" están dadas las condiciones para una recuperación, al menos moderada.



Los más entusiasmados calificaron de "lógico" y "racional" el ajuste, porque consideraron que "es lo que había que hacer". Incluso algunos piensan que este plan debería haberse ejecutado mucho antes en función de la herencia recibida. En eso coincidieron autoridades del sector bancario, agroindustrial, de consumo, y de la industria metalúrgica consultadas por este medio. "No hubo sorpresas, pero hay que entender de dónde venimos", aseguró otro ejecutivo del mundo financiero.



"Las medidas son adecuadas, pero hay que ver como se traduce en la micro", sostuvo un CEO de una de las principales compañías del país. Mientras que otro, más pesimista, afirmó: "Nos están dando quimioterapia, vamos a ver cuánto aguantamos".



La preocupación por la economía quedó evidenciada en la tradicional encuesta que realiza la consultora D'Alessio IROL. Para el 84% de los ejecutivos el último semestre fue malo, peor de lo que esperaban, aunque son optimistas de que el próximo sea "moderadamente" mejor. Respondieron además que sus principales preocupaciones son la inflación, la necesidad de reformas como la impositiva y la laboral.



Casi al unísono, los empresarios coincidieron que los actuales niveles de tasas y la dificultad para financiarse mediante créditos, junto a otras cuestiones como la inflación y la consecuente caída del consumo, perjudica seriamente la reactivación económica. Sobre el dólar las opiniones fueron divididas según las necesidades de cada sector.



• Respaldo a Macri



Pese a la crisis, los empresarios se mostraron esperanzados de que el año próximo Mauricio Macri renueve su mandato hasta 2023. Confían en que una mejor cosecha y mayores exportaciones, con un dólar alto pero equilibrado, el arribo de más divisas por turismo extranjero, una menor inflación, y corrección de algunas variables macroeconómicas, le valdrán al líder de Cambiemos el respaldo en las urnas.



En su discurso, el Presidente reiteró que los últimos meses han "sido muy duros" y que conoce la "angustia" de todos los argentinos. "La crisis nos agarró en una transición, durante el cambio. Algunos se quejaban de la velocidad de las transformaciones, estábamos recibiendo inversiones, pero vino abruptamente. Por eso tuvimos que recurrir al Fondo y también vinieron los cuadernos", explicó.



El ajuste al déficit fiscal es sin dudas la medida del Gobierno más aplaudida por los empresarios. Por eso creen en la continuidad de Macri como vía para volver a ser "un país normal" y "sin populismo".



Pero también esperan que el Presidente avance con algunas de las banderas que levantó desde que ubicó su despacho en la Casa Rosada. Una de ellas es la reforma laboral, que el año pasado se trabó ante la resistencia sindical. Sobre ese punto, el ministro Sica dijo que el Gobierno nunca dejó de impulsar una modificación. La pregunta es si se implementará por ley o mediante discusiones individuales con cada sector.



El otro gran reclamo es la reforma impositiva. El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, garantizó que se trabaja para ampliar el espectro de quienes tributan y así avanzar hacia la reducción de gravámenes. Pero instó a erradicar la evasión.



• El rol empresario



El 54° Coloquio de IDEA se organizó en base al lema "Cambio cultural: soy yo y es ahora". La consigna apuntó a discutir el rol empresario, en momentos en los que el sector está tocado por la denominada "causa de los cuadernos" que investiga el pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo a cambio de recibir contratos del Estado.



El "hacerse cargo" fue una constante en las exposiciones del Coloquio. Sin embargo, los empresarios también se despegaron de los involucrados. "Los que tienen que pagar, que paguen", dijo al respecto Cristiano Ratazzi, titular de FIAT en Argentina. "No somos todos iguales, pero somos todos parte de un cuerpo que necesita sanar", agregó a su turno Nerio Paitiado, CEO de Banco Supervielle. Al respecto, la presidenta del Coloquio y gerenta general de Latam, Rosario Altgelt, afirmó a este medio: "El nivel de desconfianza que hay entre el empresariado y la sociedad es muy alto".



En tanto, el CEO de Ledesma y titular de IDEA, Javier Goñi, dijo en su discurso que la causa de los cuadernos, "nos hace decir basta" y reconoció que "lo que estamos viviendo en estos días en nuestro país es muy triste y lamentable". En ese marco, reclamó que la Justicia actúe a fondo, con celeridad y ecuanimidad, "para que aquellos que cometieron delitos se atengan a las consecuencias y cumplan sus condenas".



"Habrá que sostener al empresariado integro, que arriesga su capital, que innova, que compite genuinamente, que genera empleo y construye colectivamente en pos de hacer crecer su empresa, y al mismo tiempo generar desarrollo para la sociedad en que vive", consideró Goñi de cara al futuro.



Cabe recordar que en la asamblea de IDEA de abril pasado se aprobó un Código de Ética y Conducta para todas las empresas miembros, que incluye un apartado anticorrupción. En ese sentido, Goñi pidió actúan "con honestidad" y "responsabilidad", y no hacer negocios con aquellos que no cumplan con ese compromiso.



"En las causas penales que investigamos surge la complicidad de la dirigencia empresaria, actores importantes del sector privado en complicidad con los corruptos. Algunos vieron la oportunidad de ganar mercados y crecer, otros no tuvieron el coraje de denunciar por miedo a perder", afirmó en su exposición Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Habló de "responsabilidades compartidas" y llamó a los hombres y mujeres de negocios a "convertirse en denunciantes" de las maniobras ilícitas.



Federici también mencionó a "banqueros que facilitaron el lavado del dinero producto del delito, abogados, contadores y escribanos" involucrados y dijo que el país atraviesa "una crisis generalizada de valores", porque "la matriz corrupta distorsionó todo y tuvo incidencia en la sociedad".



"El país estuvo gobernado hasta hace muy poco por una organización criminal, el poder estuvo en manos de esa organización destinada a lucrar a costa de los argentinos en beneficio propio. Eso ayudo a promover la criminalidad general, porque la corrupción promueve todos los otros delitos", agregó.