Empresario textil sostuvo que el Gobierno comete "un error de diagnóstico económico grave"

El empresario textil Teddy Karagozian sostuvo que el Gobierno comete "un error de diagnóstico grave" en materia económica.



"Los industriales pagamos los impuestos a gente que los utiliza para hacer política. Lo que tiene que hacer el Gobierno es bajar los impuestos, no subirlos. Cuando la industria no puede hacer lo suyo, que es generar empleo, todos sufren las consecuencias", analizó.



Karagozian, titular de la firma TN Plátex, afirmó que "una de las cosas por las que Argentina anda mal es que el Presidente no escucha a la industria" y criticó que Mauricio Macri no mencionara al sector en su discurso en el cierre del 54° Coloquio de IDEA. "Ganar elecciones no significa poder administrar un país", agregó en declaraciones a radio Mitre.



"Fue un error subir las tasas de interés, con estas tasas no se puede producir. Hay que entender que en la Argentina la inflación es de costo, no de demanda. Pero el ministro de Economía está más acostumbrado a comprar y vender bonos que a la economía de corto plazo", opinó el empresario textil. "Necesitamos que nos saquen la mano de encima", concluyó.