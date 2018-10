Tras cónclave partidario, UCR decidió "apostar muy fuerte por los candidatos a gobernador"

El diputado nacional y secretario general de la UCR, José Cano, sostuvo que la posibilidad de que el radicalismo participe con una fórmula presidencial propia en las elecciones de 2019 "será discutida en el momento que corresponda", y adelantó que "vamos a apostar muy fuerte a nuestros candidatos a gobernador" en las provincias donde sus aspirantes exhiban chances de imponerse.



"No quedan dudas de que vamos a apostar muy fuerte a que hombres de nuestro partido sean candidatos a gobernador o encabecen listas en los distritos donde muestren contundencia", explicó en declaraciones a radio Continental.



Este viernes, las autoridades de la UCR se reunieron para debatir la situación del país y de la coalición Cambiemos de cara al año próximo en el que tendrán lugar las elecciones nacionales.



El encuentro fue encabezado por el presidente del Comité Nacional partidario, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en tanto que se destacaron las presencias del gobernador jujeño, Gerardo Morales; y de los presidentes de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff.



"Fue una actividad de casi seis horas para escuchar la opinión de presidentes de distritos y referentes del partido", resumió Cano.



Aclaró además que la idea de presentar una fórmula presidencial propia "surgió fuera del debate, fue una pregunta recurrente pero no hubo definiciones en ese sentido. La estrategia electoral de Cambiemos será discutida en el momento que corresponda".



"El radicalismo tomó definiciones que planteará en la mesa de Cambiemos. La prioridad es acompañar a nuestros principales referentes", agregó.



Admitió además que durante el cónclave hubo "autocrítica" por algunas decisiones del Gobierno, "como la de fijar metas inflacionarios que no eran cumplibles".



De la cumbre en el Hotel Presidente también participaban los integrantes de la Mesa Nacional de la UCR, del Comité Federal (integrado por todos los presidentes de distrito) y varios legisladores.



La jornada estaba programada originalmente para la semana pasada en Mendoza, pero finalmente se concretó este viernes en el barrio porteño de Retiro.