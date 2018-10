La CGT lamentó que el Gobierno "no acusó recibo" de los dos paros generales de este año

El secretario general de la CGT Héctor Daer lamentó que el Gobierno "no acusó recibo" de los paros generales realizados este año y se quejó de que "no hubo respuestas en temas como preservación de empleo y recuperación del salario".



"La realidad es que hace tres meses y medio hicimos una medida de fuerza que tuvo una contundencia en el acompañamiento de la sociedad y la agenda fue y es clara, pero no se acusó recibo. Hace poco menos de un mes tuvimos otra medida de fuerza y no encontramos respuestas hasta el día de hoy en temas esenciales como la preservación del empleo y que nos dejen libremente articular la recuperación del salario", sostuvo el referente sindical.



En diálogo con Radio Continental, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) reiteró que "en este contexto, una medida de fuerza de mayor contundencia es lo que se conversa, lo que seguiría, pero no hay todavía una definición, aunque no está descartado".



Consultado respecto a la modalidad de la huelga, el ex diputado nacional manifestó: "La idea es movilizarnos, lo que pasa es que tiene la contracara de la fotografía que para nosotros es mucho más que un termómetro claro de la situación, que es ver a la plaza de Constitución y Once vacíos, porque ahí es donde se refleja claramente en esa foto el paro".



Pese a ese tema que será analizado por el Consejo Directivo, Daer remarcó que "también es importante que los trabajadores se expresen".



Asimismo, respecto de la fecha en que se concretaría ese paro, el integrante de la cúpula de la CGT indicó que "es una cosa que se está conversando, hay que conversarlo en el Consejo Directivo".



"No sirve de nada tener una medida testimonial, sino que tiene que estar acompañada por todos los sectores sindicales y el contexto de la sociedad", añadió.



Tras afirmar que "hay que buscar alternativas políticas que saquen al país de la crisis", Daer se refirió a la posibilidad de que la central obrera mantenga un encuentro con el presidente Mauricio Macri o el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.



"No importa quién sea el interlocutor del Gobierno, pero queremos que sea una interlocución clara y que tenga respuestas. No importa la interlocución, sino si están dispuestos a rever medidas que son nocivas", finalizó.