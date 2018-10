Puro dolor: Messi sufrió una fractura en un brazo tras una caída y estará tres semanas sin jugar

Lionel Messi sufrió la fractura del radio del brazo derecho y será baja por tres semanas, según confirmó el Barcelona en un parte médico oficial, por lo que además de los partidos de la Champions League, quedará marginado del clásico español del próximo fin de semana.



"Messi tiene una fractura en el radio del brazo derecho. El tiempo aproximado de baja es de tres semanas", explicó el club en su cuenta oficial de Twitter.



No solo se perderá los partidos con Barcelona, sino que más allá de su decisión no jugar en la Selección argentina, no podrá estar a disposición de Lionel Scaloni para los dos amistosos que se disputará en el país ante México en noviembre próximo. Según versiones, la marca que viste a ambos combinados iba a hacer un intento para que la "Pulga" retornase al elenco nacional, algo que quedará truncado.





[ÚLTIMA HORA] #Messi tiene una fractura en el radio del brazo derecho. El tiempo aproximado de baja es de tres semanas.#FuerzaLeo pic.twitter.com/K2Zy4zCdym — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de octubre de 2018