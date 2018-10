Kosiner, dispuesto a votar el presupuesto: "Prefiero eso a tener que golpearle la puerta al ministro de Economía"

El presidente del Bloque Justicialista Pablo Kosiner explicó este sábado que el rechazo al Presupuesto 2019 generaría una "profundización de la crisis en 48 horas" y sostuvo: "aún con un Presupuesto que no nos deja nada conformes, yo prefiero eso a tener que ir a golpearle la puerta al ministro de Economía para que me transfiera la plata que necesitan las provincias o los municipios".



En diálogo con el programa #Tranqui120 que se emite en Radio Estación Sur FM91.7, expresó: "Estamos tratando de garantizar en el Presupuesto que se definan los acuerdos que se firmaron a través de la adenda al Pacto Fiscal y redistribuir mayores ingresos en tema INTA, Conicet, un fondo de compensación para eventuales desequilibrios que pudieran generarse en la transferencia de subsidios a provincias, el tema de partidas a universidades".



Kosiner agregó que "para nosotros el parámetro del Presupuesto no es la llegada del Fondo Monetario, es la profundización de la crisis y qué contrapartida hay al no tener Presupuesto. A mí me preocupa algo que no se habla: qué pasa si Argentina no tiene Presupuesto. Es un cheque en blanco al Gobierno".



"Yo tengo la sensación de que íntimamente al Gobierno le conviene más no tener presupuesto que tenerlo, y por eso es que tensiona y cuando uno le plantea alternativas entra en algunas encerronas. Y esto hay que empezarlo a decir, porque a mí me preocupa que desde la misma oposición a veces hay razonamientos muy simples. Dicen 'hay que rechazar'. Bueno, vamos al día después: le generaste libre disponibilidad del 40% de inflación por sobre el Presupuesto de este año. Y eso es más de un billón de pesos para que el Gobierno haga lo que quiera", indicó.



En este sentido, dijo que "hay que tener mucho cuidado con eso. Quizá, la postura que tenemos nosotros no es ni mejor ni peor, es distinta, porque estamos vinculados a una cadena de circunstancias que se darían: Estado Nacional sin presupuesto, Estados provinciales sin presupuesto, Municipios sin Presupuesto, y esto es profundización de la crisis en 48 horas. Entonces, ahí es donde hay que parar un poquito la pelota y ver qué es lo mejor".



"No me cabe duda de que puede haber pensamientos dentro del Gobierno que pueden estar planteando que por ahí no tener Presupuesto traslada la responsabilidad política al Peronismo, (dicen que) no los deja gobernar pero en definitiva tienen libre disponibilidad de recursos", completó.