Agüero abrió la goleada del City, que sigue puntero junto al Liverpool

El Chelsea de Maurizio Sarri logró un punto agónico este sábado al empatar ante el Manchester United 2-2, en una jornada en la que Manchester City, con su goleada 5-0 al Burnley (13º), y Liverpool, con su triunfo en Huddersfield (19º) por 1-0, se mantienen al frente de la Premier League tras disputarse la 9° jornada.



Los hombres de Pep Guardiola lideran la tabla con 23 puntos, con los mismos puntos que el Liverpool, pero con una mejor diferencia de goles, y dos unidades más que el Chelsea (3º) y tres más que el Tottenham (4º).



Los "Citizens" dejan así atrás a uno de los equipos que aguantó su ritmo hasta el momento, y abren aún más el hueco con un Manchester United que todavía no está descartado para el título.



Sergio Agüero (17), el portugués Bernardo Silva (54), el brasileño Fernandinho (56), el argelino Riyad Mahrez (83) y el alemán Leroy Sané (90) anotaron para el City (no ingresó Nicolás Otamendi).



El United, que llegaba de remontar ante el Newcastle hace dos semanas, queda en 9º puesto a nueve puntos del City y a siete del Chelsea, ambos invictos al igual que el Liverpool.



Ross Barkley logró el empate a los 51 minutos del complemento llevando al delirio a Stamford Bridge y provocando un pequeño altercado entre integrantes del banco local y del dirigido por José Mourinho. El francés Anthony Martial había anotado un doblete para los "Diablos Rojos" (55, 73) después de que el alemán Antonio Rüdiger adelantase a los londinenses (21). Wilfredo Caballero y Sergio Romero fueron los respectivos arqueros suplentes.



Para Mourinho no era un partido más ante su exequipo, en una situación en la que su futuro en Manchester está lejos de estar asegurado. No es de extrañar así que reaccionase con furia cuando un miembro del cuerpo técnico del Chelsea celebrase ante su cara el gol del empate. Sólo la intervención de la seguridad privada evitó que el incidente llegase a mayores.



Por su parte, el Liverpool logró una victoria muy apurada gracias a un gol de su estrella egipcia Mohamed Salah en el minuto 24, en un partido en el que el Huddersfield tuvo varias ocasiones.



El técnico de los "Reds", Jurgen Klopp, dio descanso a varios titulares (Wijnaldum, Firmino, Alexander-Arnold, Mané, Keita), para regular de cara a la jornada de Champions de esta semana y por algunos problemas físicos.



Además de los tres puntos, Klopp puede estar satisfecho del regreso poco a poco de Salah a su mejor nivel. Con cuatro goles y dos asistencias en nueve jornadas, está cerca de sus registros de la pasada campaña.



El Tottenham del santafesino Mauricio Pochettino se situó provisionalmente en puestos Champions después de imponerse por la mínima a sus vecinos del West Ham (15º) del chileno Manuel Pellegrini con un gol del exRiver Erik Lamela poco antes del descanso tras asistencia del francés Moussa Sissoko.



Pochettino, que ha mantenido a Lamela en el banco en el pasado, confesó que el bonaerense está ganándose su confianza. "Creemos en él. Es un jugador más maduro. Está más relajado, está tranquilo ante el gol, esa es la clave", explicó Pochettino.



Además de estos duelos, el Newcastle (Federico Fernández) de Rafa Benítez cayó al último puesto de la tabla al perder con el Brighton (12º). Cardiff City (17º) derrotó 4-2 al Fulham (18º, Luciano Vietto ingresó en el complemento) y el Watford (7º) de Javi Gracia se reencontró con la victoria cuatro fechas después al ganar 2-0 en la cancha del Wolverhampton (8º) con un gol del tucumano Roberto Pereyra. Finalmente, Bournemouth y Southampton igualaron sin goles.