El tío de Sheila se negó a declarar y la tía afirmó que no participó del crimen

El tío de Sheila Ayala, la niña que fue encontrada muerta el pasado jueves en el partido bonaerense de San Miguel, se negó a declarar este sábado ante el fiscal del caso, mientras que su mujer y tía de la víctima, fue indagada en el hospital en el que permanecía internada luego de dar a luz.



Fabián Ezequiel González Rojas, de 24 años, y Leonela Ayala, de 25, están sospechados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y femicidio.



Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el fiscal Gustavo Carracedo, tras tomarle la indagatoria a González Rojas, se trasladó a la Maternidad Municipal María Eva Duarte de Perón, de Malvinas Argentinas, para indagar a Leonela, la tía de la víctima, que se encuentra internada desde este viernes tras dar a luz a su hijo.



El fiscal se retiró del lugar poco antes de las 20 luego de tomarle declaración a la mujer, mientras que no había trascendido el contenido de los dichos. No obstante, fuentes judiciales indicaron a NA que la mujer negó su participación en el crimen de la niña durante una declaración no muy extensa.



La indagatoria de la mujer estaba prevista para este lunes pero Ayala pidió adelantarla al enterarse de que el juez había decidido quitarle la custodia de sus cuatro hijos, incluido el recién nacido.



Según la acusación fiscal, González Rojas quedó formalmente acusado como coautor del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un femicidio".



Mientras que Ayala, que es hermana del padre de la víctima y permanecía internada, está acusada por el delito de "homicidio agravado por alevosía" en calidad de coautora.



Los tíos de Sheila, tras quedar detenidos el pasado jueves, habrían confesado el crimen de la niña ante efectivos de la Policía, aunque esa declaración carece de valor judicial para la causa si no es realizada en el marco de una declaración indagatoria formal.



El fiscal Carracedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°20 descentralizada de Malvinas Argentinas, consideró en la acusación, que el crimen de la niña ocurrió entre el domingo 14 de octubre a partir de las 12 y el martes 16 en el interior de la casa de los imputados ubicada en el barrio Campo Tupasy, de San Miguel.



Además, el fiscal indicó en la acusación que realizó con los elementos recolectados hasta el momento, entre ellos la autopsia, que Sheila fue estrangulada a lazo con una sábana que le produjo la asfixia mecánica por compresión cervical, lo que la llevó a su muerte a consecuencia de un paro cardiorespiratorio traumático.



Para Carracedo, González Rojas y Ayala, los únicos dos detenidos por el caso, se aprovecharon de la situación de indefensión de la víctima a quien superaban en fuerza, y además que el detenido, "abusó de una relación desigual de poder con la víctima".