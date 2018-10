Trump anunció que planea romper un tratado nuclear con Rusia firmado durante la Guerra Fría

El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Estados Unidos planea abandonar un histórico tratado de armas nucleares con Rusia firmado durante la Guerra Fría. "Rusia no se ha adherido. Así que vamos a rescindir el acuerdo", dijo en una conferencia de prensa en Elko, Nevada.



"Rusia violó el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años. No sé por qué el presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y salgan a hacer armas (mientras) a nosotros no se nos permite", añadió.



El tratado INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) sobre las armas nucleares de alcance intermedio fue firmado en 1987 por los presidentes estadounidense y soviético de la época, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov.



El gobierno de Trump se queja del despliegue por Moscú del sistema de misiles 9M729, cuyo alcance, según Estados Unidos, supera los 500 km, violando así el texto del INF.



Este tratado, que suprime el uso de toda una serie de misiles de entre 500 y 5.000 km de alcance, había puesto término a la crisis desatada en los años 1980 por el despliegue de los SS-20 soviéticos, que apuntaban a las capitales occidentales.



Conocida la noticia, desde Moscú contraatacaron y acusaron a EEUU de soñar con "un mundo unipolar".



"La razón principal es el sueño de un mundo unipolar. ¿Se hará realidad? No. Rusia había "denunciado muchas veces públicamente la carrera política hacia un desmantelamiento del acuerdo nuclear", declaró una fuente del ministerio ruso de Relaciones Exteriores a la agencia prensa gubernamental RIA Novosti.



Washington "se ha acercado a este paso a lo largo de muchos años, destruyendo, deliberadamente y poco a poco, las bases para un acuerdo", añadió, según las tres principales agencias de noticias rusas.



"Esta decisión es parte de la política estadounidense de retirada de los acuerdos internacionales legales que confieren las mismas responsabilidades a Estados Unidos y sus socios y debilitan la idea de su propio "excepcionalismo", agregó el funcionario ruso.