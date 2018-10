Batakis: "Hay un fracaso de la política antiinflacionaria de estos tres años"

La exministra de Economía bonaerense Silvina Batakis consideró que la política aplicada en la provincia de Buenos Aires es la "garantía del ajuste a nivel nacional" y advirtió no ver "signos de recuperación" de la economía en los próximos dos años.



"Claramente hay un fracaso de la política anti-inflacionaria de estos tres años", consideró, al tiempo que alertó que "ya se puede decir que estamos en hiperinflación, con la proyección del 50% para este año, y en los últimos tres años llega al 100%".



Asimismo, sostuvo que con esta política monetaria, de un endeudamiento en pesos enorme, con tasas altísimos y un tipo de cambio que aumenta, se va a seguir alimentando la inflación".



"Con una tasa del 70% y un tipo de cambio alto, claramente estamos en el peor de los mundos", indicó Batakis.



En una entrevista con la agencia NA, dijo observar con "mucha preocupación la situación económica, porque no hay indicios de que pueda haber algún tipo de recuperación, ni en el 2018, ni en el año próximo". Se quejó de que la política que lleva adelante la gobernadora María Eugenia Vidal es la "garantía de que se pueda hacer el ajuste a nivel nacional".



En tanto, remarcó que en 2015 la deuda provincial estaba en el 8% con relación al PBI y hoy está cerca del 12%, un aumento de casi 50% de la deuda en apenas dos años y medio. "Si tenés que pagar intereses, en dólares, no tenés posibilidad de hacer obra pública, no podés hacer hospitales o escuelas y en esta situación los intendentes tratan de hacer malabares, porque es imposible gobernar, al estar condicionados por la política macroeconómica del gobierno nacional", argumentó Batakis.



"Agregó que "de lo que le sacaron a los jubilados 40 mil fueron a la provincia para incrementar el Fondo del Conurbano y buena parte de esos fondos seguro irán a pagar los intereses de la deuda que creció enormemente".



La economista señaló que "con el deterioro del poder adquisitivo de los 17 millones de habitantes bonaerenses, se está también perjudicando a las otras provincias, porque gran parte del consumo de los bonaerenses proviene de lo que se produce en las economías regionales".



Sobre la situación económica nacional, explicó que "después de tres años de caída de la economía, el producto bruto per cápita está seis puntos por debajo del 2015, lo cual no pueden achacar a la pesada herencia, y en esta situación no hay signos de recuperación inmediatos".



"En promedio una parte de la población, que son los que viven de la timba financiera, podría decirse que están bien, pero la gran parte ha visto empeorar su situación económica", dijo la economista.



Sobre el acuerdo con el FMI, señaló que "la evidencia empírica demuestra que recurrir a ese organismo es una política equivocada, ya que según los libros puede dar resultados, pero esos supuestos en la Argentina nunca se dieron".