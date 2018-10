Con el regreso de Centurión, Racing defenderá la punta ante San Martín de Tucumán

Con cambios obligados por lesiones y el regreso como titular de Ricardo Centurión, Racing defenderá este domingo la punta de la Superliga, cuando visite a San Martín, en Tucumán, en un partido correspondiente a la novena fecha.



El encuentro se disputará desde las 20,00 en el estadio La Ciudadela, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de TNT Sports Premium.







La "Academia", que lidera con 20 unidades, cinco más que sus inmediatos perseguidores, llegó a la fecha pasada con una racha de seis victorias al hilo sin recibir goles, pero no pudo darle continuidad al empatar con Boca (2-2) en Avellaneda, en un partido que ganaba 2 a 0 y no logró rematar.



En cuanto a la formación para jugar en Tucumán, el técnico Eduardo Coudet ya informó que Javier García ocupará el arco en lugar del lesionado Gabriel Arias, quien sufrió una fractura en la mano con la Selección de Chile.



En tanto, otra trasandino, Marcelo Díaz, arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que estará en el banco de los suplentes y será reemplazado por Nery Domínguez.



La otra variante obligada que ensayará "Chacho" está relacionada con la suspensión de Matías Zaracho, expulsado ante Boca, lo que permitirá el regreso a la titularidad de Centurión, quien venía sumando minutos ingresando en los segundos tiempos.



El "Santo" tucumano todavía no logró adaptarse al cambio de categoría, por el momento no conoce la victoria en su regreso a Primera División y suma apenas cuatro puntos.



Pensando en el partido ante el puntero, el técnico Walter Coyette ya puede contar con Alberto "Tino" Costa, recuperado de una serie de lesiones que no le permitieron disputar la mayoría de los partidos desde su arribo a Tucumán.



En tanto, Matías García abandonaría el lateral izquierdo de la defensa para sumarse a la mitad de la cancha, dejando su lugar en el fondo a Maximiliano Martínez.