Wall Street cae un 0,6% por pronósticos decepcionantes de empresas

Wall Street bajaba este lunes a medida que disminuía un apoyo provocado más temprano por un repunte de las acciones en China, ya que el descenso de los precios del petróleo y las señales de futuros resultados decepcionantes de empresas como Halliburton y Hasbro presionaban al mercado a la baja.



El promedio industrial Dow Jones bajaba un 0,6%; el S&P 500 restaba un 0,4%; pero el Nasdaq ganaba un 0,4%.



El sector energético caía 1,59 por ciento, en el mayor descenso entre los 11 sectores del S&P 500, luego de que los precios del crudo bajaron a menos de 80 dólares por barril después de que Arabia Saudita se comprometió a elevar su producción de crudo hasta un nivel récord.



El proveedor de servicios para yacimientos petroleros Halliburton también afectaba a las acciones de energía tras pronosticar una caída en sus ganancias en el actual trimestre.



Las acciones de salud también caían arrastradas por Bristol-Myers, cuyos títulos perdían un 5,8 por ciento luego de que el regulador de salud de Estados Unidos dijo que le tomará más tiempo decidir sobre un medicamento contra el cáncer fabricado por la compañía.



Una serie de reportes de ganancias decepcionantes tampoco ayudaba a mejorar la confianza de los inversores antes de lo que se espera sea la semana más cargada de resultados de esta temporada.



Si bien se espera que la fortaleza de la economía y los profundos recortes de impuestos corporativos hayan aumentado las ganancias de las compañías del S&P en un 22 por ciento en el tercer trimestre, según datos de Refinitiv, los inversores están nerviosos con respecto a las perspectivas de crecimiento futuro debido a las preocupaciones sobre comercio, el aumento de los costos y otros factores.



• Brasil



La Bolsa de San Pablo opera en alza, con una suba de 1,64% en su índice Bovespa, que se situaba en los 85.597 puntos.



En el mercado de cambio, el real se depreciaba un 0,08% a 3,72.



• Europa



Tras un inicio alcista, las principales bolsas de Europa cerraron en baja, pendientes de la situación en Italia.



El FTSE-100 de la Bolsa de Londres cayó un leve 0,1%; el Dax de Fráncfort cedió 0,3% y el Ibex 35 de Madrid perdió un 1% Por su parte, el CAC 40 de París se contrajo un 0,6%.



Por su parte, la bolsa de Milán bajó también 0,6% luego del recorte de la nota de la agencia de calificación Moody's.



El gobierno italiano anunció que mantendrá su proyecto de presupuesto a pesar de las críticas de la Unión Europea pero se comprometió en una carta a Bruselas a no aumentar más el déficit o la deuda.



"La cifra de 2,4% [del déficit público en 2019] para nosotros es un techo que nos comprometemos a respetar", declaró en una rueda de prensa el presidente Giuseppe Conte. "Puede ser que no lo alcancemos, pero es seguro que no lo vamos a superar", agregó Conte ante la prensa extranjera.



• Asia



La bolsa de Tokio cerró al alza por la toma de beneficios y a pesar de las tensiones geopolíticas. Subió 0,4%.



El índice Nikkei 225 de los principales valores sumó 0,37%, hasta 22.614.82 puntos. Por su parte el índice Topix de todos los valores ganó 0,15%, hasta 1.695.31 enteros.