Italia mantiene presupuesto pero promete a la UE contener la deuda

El gobierno italiano anunció que mantendrá su proyecto de presupuesto a pesar de las críticas de la Unión Europea pero se comprometió en una carta a Bruselas a no aumentar más el déficit o la deuda.



"La cifra de 2,4% [del déficit público en 2019] para nosotros es un techo que nos comprometemos a respetar", declaró en una rueda de prensa el presidente Giuseppe Conte. "Puede ser que no lo alcancemos, pero es seguro que no lo vamos a superar", agregó Conte ante la prensa extranjera.