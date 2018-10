Apelan la absolución de Menem en la causa por la venta de armas

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, apeló la absolución del expresidente Carlos Menem en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador, por la cual había sido condenado a siete años de prisión en 2013.



Según revelaron fuentes judiciales, Pleé presentó un escrito este lunes por la mañana donde exhorta a la Corte Suprema de Justicia a que revoque el "perdón" sentenciado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi.



Los camaristas no definieron si Menem fue culpable o no por vender 6.500 kilos de armamento a dos países embargados por la ONU porque estaban en conflicto bélico, sino que consideraron que no se cumplió un "plazo razonable" para arribar a una condena firme del exmandatario y otros 10 imputados en el expediente, luego de 23 años de trámite judicial.



Pero el fiscal cree que la "extinción" de la acción penal y la consecuente absolución de los imputados provoca un "agravio concreto" al Ministerio Público Fiscal, en tanto "tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad".



Noticia en desarrollo.-