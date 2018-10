El dólar retrocede ocho centavos este lunes a $ 37,46 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, previo a la licitación de Leliq a 7 días por unos 100.000 millones con una tasa mínima del 65% que se llevará a cabo a las 14.15 horas, según anunció el Banco Central.



En tanto, el blue cotiza estable a $ 37,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cayó el viernes 21 centavos a $ 36,62.



Los últimos días del mercado de cambios fueron de calma, con pocos movimientos en la cotización del peso frente al dólar. La semana el billete perdió seis centavos con respecto al viernes anterior y acumuló su tercera baja semanal consecutiva.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cayó 11 centavos a $ 36,54 en medio de la sospecha de operadores sobre la presunta participación del Banco Central en el mercado de futuros. Ante la consulta de ámbito.com fuentes del BCRA negaron dicha información.



De esta manera, cerró la semana con una baja de 21 centavos y completó una secuencia de tres descensos consecutivos desde fines de septiembre pasado.



"Se estima, que por el volumen operado por el mercado de dólar a futuro (NDF) Rofex es probable que haya intervenido el BCRA vendiendo las posiciones cortas, donde se operó un volumen muy importante", destacó el analista Fernando Izzo.



Como es habitual, el BCRA subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $ 135.644 millones con una tasa promedio del 72,9% y un retorno máximo adjudicado del 73,9%. "Este viernes, vencían $ 103.000 millones y colocaron $ 135.600 millones, con un aumento de tasa (el jueves, había sido del 72,54%). Es obvia la estrategia de seguir incrementando los pasivos cuasi fiscales", agregó Izzo.



La moneda volvió a repetir la evolución sinuosa y mixta exhibida en las ruedas precedentes y con una leve tendencia descendente estimulada por la estrategia oficial.



Los máximos se anotaron a media mañana cuando las órdenes de compra instalaron cierta presión sobre los precios llevándolos a tocar los $ 36,70. Luego, de la mano de presuntas ventas oficiales en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros, los precios del dólar iniciaron un camino descendente que poco a poco los fue empujando hacia abajo y que se detuvo cuando la divisa tocó mínimos en $ 36,50, diez centavos debajo de los valores de la apertura. Con muy pocos cambios, los valores se mantuvieron con una fluctuación acotada y finalizaron la fecha en un rango apenas más elevados que los mínimos de la jornada. El volumen total operado fue de u$s 497 millones.



"La plena vigencia del apretón monetario y el alto nivel de las tasas de interés generaron una estabilidad cambiaria que se mantiene aún a pesar de algunos ruidos provenientes del exterior y augura para el corto plazo escasas posibilidades de un salto significativo en la cotización del dólar", destacó el analista Gustavo Quintana.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 67%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 115 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes.



En el Rofex, se operaron u$s 1.030 millones, más del 60 % se pactó a octubre y noviembre a $ 37,125 y $ 38,71, con tasas del 48,70% y 51,61% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este viernes u$s 88 millones hasta los u$s 48.580 millones.