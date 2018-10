Badino: "Hasta que no bajen las tasas no hay posibilidad de reactivación económica alguna"

En diálogo con ámbito.com, el presidente de Colliers Internacional, Alejandro Badino, alertó que el mercado inmobiliario corporativo está "en crisis" y asemejó la situación con el 2001. Aunque aseguró que la economía puede corregirse mucho más rápido que en el último crack.



Periodista: ¿Cómo está el mercado inmobiliario corporativo?



Alejandro Badino: Está transitando la crisis. El mercado asociado al consumo es el más golpeado, desde el punto de vista del retail. Pero no así el de oficinas corporativas, que siempre es un mercado que se defiende bastante mejor. Y el industrial es un mercado en transición. En el mundo industrial, con este cambio de modelo, hay ganadores y perdedores por así decirlo. Ahí hay una transformación importante.



P.: ¿El dólar es el principal factor de este presente negativo?



A.B.: Creo que empezó con el dólar. Hoy tenemos un combo de devaluación, inflación, pero creo que lo que más está pegando es la recesión.



P.: ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene?



A.B.: Lo escuchaba a un economista el otro día que le preguntaban sobre perspectivas y dijo: "No le hables a los empresarios ni de noviembre, están pensando en la semana que viene". Esa es la realidad. Uno cuando piensa en el futuro no hay manera de no pensar en algo mejor teniendo en cuanta el momento en el que estamos. Lo digo más por decantación que por pronóstico. Es muy difícil establecer un pronóstico. No se puede.



P.: ¿Con qué otro momento de la Argentina comparás esta situación?



A.B.: Tengo muchos para comparar. Pero lógicamente, la crisis que uno tiene más gravada es la de 2001. Desde el aspecto recesivo tiene similitudes. Pero hoy como todo lo que es producto de la tecnología, así como la crisis viene, la crisis se va, es más rápido. Con lo cual la expectativa de todos es que esto no sea tan duradero, aunque viene de varios meses, y podamos salir a flote. La verdad es que más allá de todos los errores que pudo haber cometido el Gobierno, en el trasfondo del mundo empresario sigue estando esa confianza a futuro, y es lo que sigue traccionando a los mercados.



P.: ¿Qué pensás sobre las elevadas tasas de interés?



A.B.: Me estás hablando de una llama encendida. Hasta que no bajen las tasas no hay posibilidad de reactivación económica alguna. Y sobre todo el sector que está más golpeado y que más preocupa son las pymes. Las grandes empresas pueden aguantar más. Pero no deja de ser un golpe en su cadena de valor. Entendemos que hay otras prioridades y que eso hay que atacarlo con la tasa, pero esperamos que los niveles de tasas disminuyan cuanto antes.



P.: ¿Se cayeron contratos por esta situación? ¿se suspendieron pagos previstos?



A.B.: Por el momento no. Lo que sí hay contratos renegociándose. Como siempre los argentinos tratamos de acomodarnos. Inevitablemente tenés que trabajar a veces con parches, por más que a uno le guste trabajar a largo plazo. Pero tengo una mirada positiva hacia el mediano y largo plazo.



P.: ¿Qué zonas están siendo más solicitadas por las empresas?



A.B.: No solo revivió Catalinas, con los nuevos proyectos, con todo lo que se está haciendo en lo que es el Paseo del Bajo. Creo que esa zona va a volver a ser muy atractiva. También la zona norte del Gran Buenos Aires, incluso yendo más al norte, creo que ahí también hay empresas siempre buscando ese lugar. Se fueron diversificando más los polos de oficinas.