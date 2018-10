Obra pública: procesan con prisión preventiva a exsecretarios de Cristina

El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a los excolaboradores de la senadora Cristina de Kirchner Daniel Alvarez, Raúl Copetti y Roberto Sosa, así como al jardinero Ricardo Barreiro, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública. La misma resolución adoptó sobre Fabián Gutiérrez, con prisión preventiva que no va a cumplir porque es considerado "imputado colaborador".



En su fallo, Bonadio procesó a los ex colaboradores y les fijó embargos que van hasta los 3 mil millones de pesos para el tesorero Copetti y de 2.700.000 mil pesos para otros acusados, como es el caso de Barreiro.



A todos se los acusa por asociación ilícita, tal cual el delito por el cual ya procesó a gran cantidad de exfuncionarios como Cristina de Kirchner y los empresarios. "Surge que parte del dinero recolectado ilegalmente por los nombrados era trasladado en aviones de la flota presidencial a las ciudades de Rio Gallegos y El Calafate, de lo cual se encargaba en muchas ocasiones Héctor Daniel Muñoz", otro de los secretarios que está fallecido.



"Es posible afirmar que Roberto Néstor Sosa, Julio Daniel Álvarez, Víctor Fabián Gutiérrez-quienes se desempeñaran como Secretarios de Presidencia de la Nacion, Ricardo Fabián Barreiro-empleado del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en el aeropuerto de Calafate Provincia de Santa Cruz- y Raúl Horacio Copetti, participaron de la organización investigada trasladando u ocultando el dinero ilícito recolectado", sostuvo Bonadio al procesarlos a todos.



En un párrafo del fallo, el juez incluso extrajo testimonio para que se investigue el posible delito de "malversación de caudales públicos" a raíz de testimonios que aludieron a la costumbre de usar aviones de la flota presidencial durante el kirchnerismo para llevar los diarios nacionales a Río Gallegos, estadía habitual de los Kirchner durante el fin de semana.



"Durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández se realizaban vuelos en avión con el único fin de llevar los diarios a los nombrados desde esta ciudad a las ciudades de El Calafate y Rio Gallegos, como así también otros elementos que no se encontrarían relacionados con la función pública", según un testimonio invocado por el juez durante este tramo de la investigación.