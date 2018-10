La bolsa porteña desciende un 0,3%

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos retoma su tendencia a la baja y cede este lunes un 0,3% hasta las 28.574 unidades en una plaza que se mantiene cauta de negocios a la espera de una mayor claridad económica tras recientes medidas financieras.



"Creemos que las valuaciones se han ajustado en los últimos meses mucho más a la realidad actual de la economía, y las proyecciones de corto. No obstante, tampoco están 'regaladas'", dijo la correduría Portfolio Personal.



"Somos selectivos con las oportunidades. El mercado mantendrá una alta volatilidad, en la que no descartamos que los precios vuelvan a testear los mínimos ya vistos", añadió.



El viernes, el panel líder se recuperó después de tres caídas en forma consecutiva, en medio de un alza generalizada de los mercados emergentes y ante la estabilidad de corto plazo en el dólar frente al peso.



Tras acumular una baja de casi 4% en tres ruedas previas, la bolsa porteña subió un 1,1% a 28.673,78 unidades, respaldado por un mejor clima en Wall Street y el Bovespa.



El volumen operado en acciones sigue sin despegar: apenas alcanzó los $ 493 millones.



"Tras la debilidad reciente, un respiro intercalaron los activos domésticos aprovechando el rebote externo, toda vez que vienen mostrando una mayor correlación, más allá de que los inversores siguen evaluando la dinámica de los desafíos económicos y los ruidos políticos (locales)", dijo un economista.



En la rueda, la Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos las negociaciones de este viernes, aprovechando en parte una nueva ola de resultados empresariales, pero sin conseguir hacer del todo pie tras una semana agitada.



Según cifras definitivas de cierre, el índice industrial Dow Jones ganó 0,26% a 25.444,34 puntos, aprovechando resultados trimestrales superiores a lo previsto para Procter & Gamble (+8,80%) y American Express (+3,78%). El Nasdaq, de valores tecnológicos, cedió 0,48% a 7.449,03 unidades, mientras que el índice S&P 500 perdió un 0,04%, hasta los 2.767,78 puntos.



De esta manera, el panel líder acumuló en la semana una caída del 3,1%; por lo que en octubre sus pérdidas se estiraron al 14,5%.



"Los precios medidos en dólares no tienen una explicación sustentable y en cualquier momento, con una mínima entrada de capitales internacionales que buscan gangas en el mundo, se cambia la tendencia", analizó un operador.



• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos cortos en dólares (que cotizan en pesos) cerraron con retrocesos.



El Bonar 2018 cedió 0,6%; el Bonar 2024, un 0,5%; el Bonar 2020, un 0,1%; mientras que el Discount bajo ley argentina perdió un 1% y el Bonar 2037 perdió 2,1%.



Del lado pesos, se vio demanda por bonos atados a la tasa BADLAR, mientras operó mixta la deuda ajustable por CER que, sin embargo, acumuló en la semana subas de 1,5% en promedio.



Por su parte, en la semana del vencimiento de Lebac y contando con licitaciones de Hacienda, Provincia de Buenos Aires y Banco Ciudad, las tasas en pesos cerraron acomodándose en torno al 50% anual.



Por último, el riesgo país medido por el banco JP Morgan, cayó un 0,3% a 661 puntos básicos.