El vino podrá comercializarse en lata y otros envases metálicos

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) autorizó este lunes la comercialización de vino en latas y otros envases metálicos, ante una baja constante en el consumo per cápita de ese producto en el país.



Según la disposición, el volumen de cada envase no podrá superar los 50 litros, con lo cual el vino se podrá vender en tanquecitos, garrafas o latas, como sucede con la cerveza, su principal competidor.



De acuerdo con datos del INV de 2017, el consumo por persona de vino cayó de 77 litros por año en 1974 a los 24 actuales.



En tanto, la cámara Cerveceros Argentinos aseguró que en la Argentina el consumo per cápita de cerveza era en 2017 de 41 litros por año.



"Creemos que es una excelente iniciativa para promover la innovación en nuestro sector y la llegada al consumidor, que siempre busca experiencias distintas", afirmó Francisco do Pico, director de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor.



Añadió que esta decisión "no sólo habilita a las empresas a vender vino en latas de consumo personal, sino que también permite recipientes de hasta 50 litros, para que se pueda servir vino por copa, lo cual seguro ayudará a crecer en la categoría en restaurantes, bares, ferias, hoteles y discotecas".