¿Ganar un 30% en dólares con la seguridad del ladrillo es todavía posible?

Con un mercado inmobiliario fuertemente castigado por la alta tasa de inflación y la devaluación de la moneda, son pocas las alternativas de inversión en activos reales que ofrezcan a sus inversores tasas superiores al 10% anual en dólares, mantengan la seguridad tan búscada de este mercado y dispongan de liquidez.



Hoy es posible reunir estas tres condiciones a través de una nueva modalidad de inversión que ya es furor en el mundo. Conocida como Crowdfunding Inmobiliario, mediante el aporte de pequeños y medianos inversores es posible comprar activos inmobiliarios con un gran valor de descuento sobre precios de mercado. Este descuento se logra principalmente por el poder de negociación que reúnen el conjunto de inversores.



Crowdium, la primera empresa de Crowdfunding Inmobiliario 100% transaccional del mundo ya se encuentra cerrando su 6ta cartera de inversión con más del 98% fondeado. El proyecto ofreció la posibilidad de invertir desde Argentina en Manhattan, New York con montos mínimos desde USD 1.000 y obtener un retorno estimado del 25 al 35% en dólares que incluye una renta anual del 5% y en el cual ya participaron más de 200 argentinos.



Como hito fundamental y demostrando su éxito, el primer proyecto de inversión de Crowdium lanzado hace 2 años generó a sus inversores retornos cercanos al 30% en dólares en tan sólo 18 meses.



Ahora lanza su 7ma cartera de inversión, Next Pampa, un desarrollo inmobiliario residencial ubicado estratégicamente en el exclusivo barrio de Belgrano Golf a metros de Av. Figueroa Alcorta (frente a los lagos de Palermo) y que ofrece a sus inversores una rentabilidad estimada del 25-35% en dólares en un plazo estimado de 30 meses.







Se propone adquirir unidades de pozo pagando de contado a precio cerrado con un 18% de descuento y sin ajuste por CAC ni por inflación, en uno de los emprendimientos más destacados de la zona donde la revalorización anual de los últimos años fue superior al 9% interanual.



Para invertir ingresá en www.crowdium.com.ar o llamá gratuitamente al 0800-220-CROW (2769) para asesorarte sobre tus inversiones



¿Por qué invertir en Next Pampa?



• Precio de compra diferencial 18% por debajo del mercado.



• Compra de contado, que genera un ahorro del ajuste por CAC y/o inflación respecto de otras alternativas.



• Revalorización de la zona superior al 9% anual.



• Obra rápida (menos de 24 meses con planos aprobados).



• Selección de unidades de 40m2 promedio facilitan la posterior venta y defienden mejor el valor por m2.



• Pocas unidades disponibles para la venta.



• La venta futura con las unidades terminadas permitirá defender el valor de venta, maximizando el retorno para el inversor.



• Edificio con características de Arte, Tecnología, Sustentabilidad y Diseño que lo hacen superior y más atractivo frente a la competencia.



• Ubicación estratégica con accesos rápidos para vehículos y transporte público.



• Barrio Premium, frente a los bosques de Palermo con vistas únicas al Golf, la zona más demandada tanto para Venta como Alquiler. A cuadras de Ciudad Universitaria, UTDT, lugares turísticos y próxima a aeroparque.



• Mercado Secundario: posibilidad de vender la participación de los inversores y recuperar el capital.



Este proyecto se perfila como una de las mejores alternativas de inversión del 2018 por la combinación de rentabilidad, seguridad y liquidez que brinda a sus inversores.



¿Cómo Invierto?



Los inversores pueden registrarse gratuitamente en la plataforma de www.crowdium.com.ar o llamar a los asesores de inversiones y crear su cuenta donde podrán invertir en pesos o en dólares en los proyectos. Los aportes se realizan mediante transferencia o depósito directamente en la cuenta bancaria del fideicomiso, para ser administrados por una reconocida fiduciaria pública registrada en la Comisión Nacional de Valores (CNV).



Para invertir ingresá en www.crowdium.com.ar o llamá gratuitamente al 0800-220-2769 para asesorarte sobre tus inversiones.