Isela Costantini: "El arrepentido tiene que tener culpa de verdad y penalización"

Periodista: En el Coloquio se habló mucho de la necesidad de generar un "cambio cultural" en el empresariado...



Isela Costantini: Yo creo que como argentinos tenemos un hábito ya cultural de criticar mucho. Siempre nos ponemos en la vereda de enfrente, decimos 'esto está mal, esto no funciona', y siempre dije que nos cuesta hacer una autoevaluación y decir qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar. No nos gusta la basura tirada en el piso, pero la tiramos; queremos un país más verde, pero no lo cuidamos. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacerlo desde adentro. Cuando hablamos de corrupción tenemos que enseñarles a nuestros chicos cuáles son los valores. Hay muchas actividades que nosotros tenemos que hacer desde adentro.



P.: Aprovechando tu último libro, de acá en más ¿harán falta nuevos tipos de liderazgo?



I.C.: No creo que falten nuevos tipos. Creo que los líderes de hoy se tienen que seguir reinventando, así como también las empresas tienen que seguir haciéndolo para mantener los talentos, y seguir existiendo en el mundo de hoy, con tanta tecnología y con una demanda diferente de los consumidores. Yo creo que el liderazgo se tiene que ir adaptando. Creo en el liderazgo más humano. Creo que realmente tenemos que empezar a mirar a las empresas desde el lado del capital humano. Cómo el capital humano me ayuda a generar el capital que se necesita para hacer una empresa sustentable.



P.: Un tema central del Coloquio fue la causa de los "cuadernos" ¿crees que hubo irresponsabilidad de los empresarios? ¿cuál es la actitud que deberían tener en adelante?



I.C.: No sé si irresponsabilidades. Yo creo que en todo caso donde hay un acto de corrupción o algo que se hace equivocado tenés los dos lados: el que se corrompe y el que es corrompido. Tenés las dos situaciones. Es difícil hablar de caso a caso. Cada caso tiene una peculiaridad y una particularidad. Yo vengo de una formación muy dura, donde todo es blanco y negro. En mi caso todo esto se me hace muy difícil. Porque entre mis siete años en General Motors y la formación que tuve en mi casa para mí no existen los grises. Y es un lugar difícil para transitar cuando uno tiene una metodología para manejar el país con muchos grises.



P: ¿Alguna vez viviste una situación en la que te haya llegado un pedido de coima?



I.C.: Que me acuerde no. Ni ningún cuestionamiento. Pero creo que la forma en la que yo trabajo, la forma de las empresas en las que yo trabajé y me apoyaba, la integridad era como mi tarjeta de presentación. Es como ya pensás 'no existe, ni se te ocurra, porque eso no va a existir'. Debo haber tenido alguna si recuerdo, pero muy raro, difícilmente la gente me plantearía algo así.



P.: ¿Entonces en tus años como empresaria, en las compañías que trabajaste, nunca te llegó un pedido de ese tipo?



I.C.: No, no. En las empresas en las que yo trabajé jamás. En General Motors es inadmisible. No sería aceptable.



P.: ¿Estás de acuerdo con la ley del "arrepentido" para casos de corrupción?



I.C.: Sí. Yo creo que hay que generar elementos y herramientas para que uno realmente pueda generar que la gente quiera hablar. El tema es cuál es el límite. El arrepentido sin tener ninguna culpa de verdad, o sin tener ninguna penalización, creo que es ahí una línea muy delicada que la Justicia realmente tiene que evaluar.



P.: ¿Cómo ves la economía? ¿Pasó la tormenta?



I.C.: A mí lo que me preocupa de todo este proceso, porque es eso, un proceso, es quiénes quedan heridos en el camino y si son heridos que se pueden levantar rápidamente. Cuando uno ve que los heridos pueden ser las pymes, que son generadores de trabajo, que son los que pueden seguir empujando el país para adelante, esa es la gran preocupación. Es cómo las pymes se levantan, cuántas caen, cómo se recuperan, cuántas dependen del mercado brasileño para poder exportar, cuántas dependen de la soja, cuántas dependen de un mercado interno. La gran preocupación es cuánto tiempo demora para que se reactive y resurjan las empresas que van a quedar en el camino.