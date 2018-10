Presupuesto 2019: Gobierno garantizará fondo de asistencia a municipios por quita de subsidios al Transporte

El Gobierno acordó este lunes entre los retoques de último momento otorgar un fondo de asistencia a municipios que presenten desequilibrios financieros para poder afrontar los subsidios al transporte de pasajeros, con el fin de obtener dictamen para poder aprobar el proyecto de Presupuesto 2019 el próximo miércoles en sesión especial.



El broche al acuerdo se puso durante una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a la que asistió el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, su par de Interior, Rogelio Frigerio, y un grupo de intendentes oficialistas y opositores, luego de la quita de recursos que dispuso Nación.



En diálogo con la prensa acreditada al retirarse de la reunión, Dietrich confirmó que en el marco de las negociaciones se introdujo el fondo compensador al transporte dentro del Presupuesto, con asignación presupuestaria.



Luego un influyente diputado oficialista, precisó a la agencia NA que dicho fondo será de 5.000 millones de pesos como garantía para que los municipios tengan los recursos para subsidiar el transporte, compensando parcialmente la quita por un total de 43.000 millones de pesos por ese concepto que dispuso Nación para este Presupuesto.



Restan pulir las condiciones de distribución de ese fondo y los criterios de automaticidad, informó el parlamentario de Cambiemos, quien participa activamente de las rondas de negociación con gobernadores e intendentes.



La misma fuente adelantó que se enviará la nota formal para la convocatoria a sesión especial del miércoles, con un temario que también abarcará el tratamiento de las iniciativas que obtuvieron dictamen de mayoría el jueves pasado: revalúo de Ganancias, suba de las alícuotas de Bienes Personales y la adenda al Consenso Fiscal 2018.



En el caso de Bienes Personales, este lunes se selló en la oficina de Monzó un cambio al dictamen de mayoría que se firmó el jueves pasado, con el objetivo de beneficiar a los propietarios rurales, a pedido de gobernadores e intendentes de la oposición y del oficialismo del interior del país.



En la iniciativa con despacho, se planteaba la incorporación al régimen de Bienes Personales de los titulares de inmuebles rurales, quienes hasta ahora se encontraban exentos de este impuesto dado que pagaban por Ganancia Mínima Presunta, un tributo que caduca el año que viene.



Sin embargo, finalmente se ponderó en la discusión que los dueños del campo ya habían sido afectados por el freno a la baja de retenciones, por lo que la decisión fue otorgarle el beneficio de que el pago de Bienes Personales puedan efectuarlo a cuenta de Ganancias.



Dicha modificación al proyecto de Bienes Personales sería abordada en el tratamiento en particular durante la sesión.



En el recuento de votos para el Presupuesto, el oficialismo anota en su libreta los 107 votos propios, sumado a los avales que cosecharía de Evolución (en proceso de integración a Cambiemos), del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados): cinco del Frente de la Concordia misionero, cuatro cordobeses, tres santiagueños, dos salteños, dos chaqueños, dos catamarqueños y un riojano.



También cuenta con el voto de la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag.



El Frente para la Victoria así como el resto de la oposición más dura (Frente de Izquierda y el Movimiento Evita) ya adelantaron su rechazo a un presupuesto que consideran "de ajuste", mientras que en el Frente Renovador predominaba, por el momento, la postura abstencionista, aunque varios diputados de ese bloque buscarían diferenciarse a través del rechazo.



En cambio, el Bloque Justicialista sería el garante de que salga el dictamen de mayoría, aunque votará dividido.



Por caso, Diego Bossio, el principal referente económico de esa bancada, cuestionó en severos términos el Presupuesto en las últimas reuniones de comisión, por lo que todo indica que no respaldará la iniciativa oficial.



Luego de la media sanción del Presupuesto en Diputados que el oficialismo espera concretar el miércoles, la atención se trasladará al Senado, donde se barajan las fechas del 14 o 21 de noviembre para sesiones, supo NA de altas fuentes parlamentarias de Cambiemos.



Sucede que el Gobierno no quiere que corra riesgo su objetivo de tener el Presupuesto aprobado en ambas cámaras antes del comienzo (a fines de noviembre) de la cumbre del G20. .



En sus estimaciones macroeconómicas, el proyecto de Presupuesto prevé una inflación del 23% y un dólar promedio de 40,10 pesos.