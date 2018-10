Bolsas de Europa caen hasta 1,4%, inquietas por el presupuesto italiano y las negociaciones del brexit

Las principales bolsas de Europa operan este martes con fuertes bajas, inquietas por el presupuesto italiano, las negociaciones del Brexit y las consecuencias del asesinato del periodista saudita Khashoggi.



El jefe del fondo de rescate de la zona euro dijo el martes que los generosos planes de gasto de Italia suponían un riesgo para los bancos nacionales, pero advirtió contra el pánico porque el contagio a otros países había sido "muy limitado".



El proyecto presupuestario italiano para 2019 apunta a un déficit del 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra muy por encima de los compromisos del Gobierno anterior que podría aumentar el enorme volumen de deuda pública del país incumpliendo las normas fiscales de la Unión Europea.



"Hay un riesgo con Italia. Estamos preocupados por Italia porque los planes fiscales no son compatibles con el marco fiscal de la Unión Europea", dijo Klaus Regling en una conferencia de prensa en Luxemburgo.



Sus comentarios fueron formulados horas antes de que la Comisión Europea debata los próximos pasos sobre Italia, en un procedimiento que podría llevar a un rechazo sin precedentes del plan presupuestario italiano y, en última instancia, a multas.



Los mercados esperan avances en las pesquisas sobre la muerte del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, quien fue visto por última vez en el consulado de su país en Estambul este mes.



En otro orden, cabe mencionar que la primera ministra británica, Theresa May, instó a los nerviosos legisladores a respaldarla en las últimas etapas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, diciendo que las conversaciones se encontraban en su fase más difícil pese a que un pacto está cerca.



Tras enfrentar algunos de los ataques más virulentos hasta la fecha sobre sus planes para el Brexit después de no cerrar un acuerdo en una cumbre de la UE la semana pasada, May intentó calmar los ánimos en el Parlamento, donde su estrategia ha enfurecido por igual a euroescépticos y simpatizantes de la UE.



Los mercados financieros están sopesando la posibilidad de que May pudiera ser reemplazada como primera ministra por los rebeldes dentro de su Partido Conservador, lo que hizo caer ayer a la libra a su menor nivel desde el 4 de octubre por debajo de los 1,30 dólares.



• Tokio



La bolsa de Tokio cerró en fuerte caída de 2,7% este martes, afectada por múltiples focos de tensión internacional, que también provocaron el hundimiento de la plaza de Hong Kong, en baja de 3%.



El índice Nikkei de los 225 principales valores cayó 604,04 puntos, a 22.010,78 puntos. Por su parte, el índice Topix de todos los valores cerró en baja de 2,63%, 1.650,72 puntos.