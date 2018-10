Presupuesto: oficialismo eliminó artículo que cambiaba las condiciones para reestructuración de deuda

El diputado nacional por Cambiemos Luciano Laspina confirmó la eliminación del artículo del Presupuesto 2019 que proponía cambiar las condiciones de reestructuración de la deuda externa.



"En un hecho histórico voy a conceder el pedido de la diputada (Romina) Del Pla. Para no agitar fantasmas vamos a eliminar el artículo 53", dijo Laspina, presidente la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.



Laspina dijo que ese artículo era "solamente para darle más atribuciones a la secretaría de finanzas" y generó alivio en la oposición, desde donde se había criticado fuertemente esta idea del Gobierno de Mauricio Macri plasmada en el proyecto de ley de Presupuesto.



La gestión Macri proponía al Congreso la modificación de la Ley 24.156 para habilitar que una eventual reestructuración de deuda ya no tenga que ser con una mejora en plazos, montos e intereses sino "en las condiciones imperantes del mercado financiero".



El cambio era propuesto por el artículo 53 del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2019 cuya eliminación ahora confirmó Laspina.



En 2019 hay vencimientos de deuda por U$S28.300 millones, lo que estará cubierto por el préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y quedará por pagar US$21.406 millones en 2020; US$25.114 millones en 2021; US$25.308 millones en 2022; y US$ 18.642 millones en 2023.



El 20 de septiembre, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que el Gobierno "no planea ningún megacanje" ni "ninguna reestructuración de su deuda".



"Argentina no planea ningún megacanje, ninguna reestructuración de su deuda. Venimos aquí al Congreso a traer una propuesta que le permita a la Argentina ahorrar dinero y mejorar el perfil de su endeudamiento", aclaró.



Según Dujovne, "la normativa vigente establece que para efectuar un canje de deuda hay que cumplir condiciones, pero eso hoy no nos permite llevar adelante operaciones que mejorarían el perfil del endeudamiento de la Argentina; por ejemplo, no distingue la deuda en pesos de la deuda en dólares".



• Puja







Otra disputa a dirimirse hoy será la de Ganancias aplicadas a cooperativas y mutuales. El Gobierno volvió a repetir el intento de 2017 y espera, al menos, imponer el tributo sobre grandes jugadores que compiten contra empresas y además prestan dinero con escandalosas tasas. Laspina dijo días atrás que se buscará dejar afuera a las pequeñas y medianas.



Durante el fin de semana pasado se conoció una propuesta de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y otras entidades para pagar más aportes sociales y recaudar $4.000 millones extra al año, con el fin de continuar exceptuadas del pago de Ganancias.



El oficialismo sostiene por ahora un piso de 130 votos los más optimistas cuentan 140- de cara al pack económico-impositivo y sigue con el objetivo de tratarlo mañana, en sesión especial. Otras opciones -anoche lejanas- que se manejan son pasado mañana o el martes próximo. En tanto, el Senado ya está organizado para sancionar todo el pack en 14 o 21 días como plazo máximo, es decir, antes de la cumbre del G-20.



Para conseguir la aprobación en el recinto, Cambiemos cuenta los votos propios y el respaldo de una veintena de legisladores referenciados en gobernaciones peronistas.



A los 107 votos propios, suman cinco del oficialismo santiagueño; cinco del Frente de la Concordia misionero; y el aporte del peronismo con cuatro cordobeses; tres sanjuaninos; tres tucumanos; dos entrerrianos; dos salteños; dos chaqueños; dos catamarqueños y un riojano; además de la representante del Movimiento Popular Neuquino.



En contra del proyecto, ya anticiparon que votarán los 65 diputados del Frente para la Victoria; los diez del flamante Red por la Argentina (Movimiento Evita y ex massistas), los cuatro de la Izquierda; los cuatro del PJ puntano, otros tres peronistas con monobloques; algunos de los 21 integrantes del Frente Renovador, y entre cinco y diez del bloque Justicialista.



En ese último espacio, cuyo interbloque suma 33 diputados, se registrarían algunas abstenciones que le permitirían al oficialismo conseguir un margen más amplio en la votación.