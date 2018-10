Sobreseyeron a Etchevehere por el bono de $ 500 mil que había cobrado de la Sociedad Rural

El secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere fue sobreseído en el marco de la denuncia por presuntas dádivas en su contra por haber cobrado un bono compensatorio de 500 mil pesos de la Sociedad Rural Argentina que presidía y previo a convertirse en miembro del Poder Ejecutivo.



Lo decidió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a partir de la denuncia que en diciembre de 2017 había hecho Leonardo Martínez Herrero en contra de Etchevehere por el bono de 500 mil pesos que recibió de la Sociedad Rural por los servicios prestados como titular de la entidad entre 2012 y 2017. Tras haber sido denunciado el fiscal federal Ramiro González había imputado al secretario de Estado ante la sospecha de dádivas.



La Sociedad Rural Argentina informó al juez que el bono entregado no fue una indemnización, una dádiva o un regalo, sino una "retribución extraordinaria" por haber sido presidente de la Comisión Directiva entre 2012 y 2017.



Martínez de Giorgi evaluó que la investigación apunta a determinar si el bono que recibió Etchevehere fue en función que iba a asumir como ministro y podría favorecer a los intereses económicos de la entidad que presidió hasta entonces, la SRA.



"Puede deducirse que no hay en el pago, consideración ninguna referente al cargo público que Etchevehere iba a asumir en forma inminente, y la circunstancia que la designación del nombrado fuera conocida en el seno de la entidad, no puede traer consigo la atribución del pago al concepto de la admisión de una dádiva", sostuvo el juez.



En ese sentido, también evaluó que las discusiones en la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina no se desprende la entrega del bono a forma de dádiva.



"El cuadro de inocencia termina de delinearse con la posterior devolución del monto percibido y el dictado del decreto 303/2018 por el que se lo excusó de intervenir en cuestiones relacionadas con personas humanas o jurídicas a las que hubiere estado relacionado en los últimos tres años, entre las que se cuenta la Sociedad Rural Argentina", remarcó el juzgado.