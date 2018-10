Obra pública: se entregó la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner

Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario privado de ex presidente Néstor Kirchner, se entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública.



Pochetti se entregó esta mañana después de que el juez federal Claudio Bonadio hizo lugar días atrás al pedido del fiscal Carlos Stornelli y ordenó la detención de Carolina Pochetti.



La orden de detención fue firmada el viernes por la noche y alcanza también a Elizabeth Municoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert y Perla Puente Resendez y la captura internacional de Carlos Temístocles Cortez.



Según trascendió, esas cinco personas son investigadas como presuntos testaferros de Muñoz, quien fue secretario privado de Kirchner hasta 2009.



En el marco de la causa conocida como "cuadernos de la corrupción", el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, señalaron a Muñoz como quien recibía los bolsos con dinero supuestamente destinado a los Kirchner.