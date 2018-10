Tras la devaluación, Argentina pelea el descenso en cantidad de millonarios en la región

Un informe sobre riquezas individuales a nivel mundial del banco suizo Credit Suisse reveló que la Argentina quedó en el último puesto del selecto grupo de los 6 países con más millonarios y ultramillonarios de Latinoamérica.



El reporte indica que, en América Latina, el total de personas con fortunas superiores al millón de dólares ascendía hasta junio a 458.443.



De ellas, 1.782 cuentan "con un patrimonio neto ultra-alto" por poseer más de u$s 50 millones, y 161 de ellas acumulaban riquezas superiores a los u$s 500 millones.



Brasil se encuentra la cabeza de la lista, con 659 personas consideradas ultrarricas. Le sigue México, donde más de 95.000 personas tienen fortunas superiores al millón de dólares y otras 435 tienen en sus arcas más de u$s 50 millones.



Chile, en la siguiente posición, fue denominado por el informe como el "campeón de América Latina" por ser el país de Latinoamérica con mayor riqueza per cápita.



Colombia y Perú ocupaban las siguientes posiciones, mientras Argentina fue el último de los países en ser nombrado. De acuerdo al estudio, la devaluación del peso y la situación económica han contribuido a que nuestro país empeore su posición con respecto al último año.



En ese sentido, Credit Suisse estimó que el crecimiento de la riqueza en América Latina será más lento que el de otras regiones, tanto en términos de activos totales como en el número de personas acomodadas.



"Dada la reciente turbulencia económica en América Latina y nuestra proyección de menor crecimiento para la región, esperamos que la cantidad de millonarios en América Latina aumente en un 28%, la segunda tasa de crecimiento más baja", indica el informe.



La proyección marca una reversión de la conclusión del banco en 2017, cuando se estimaba que la población millonaria de América Latina aumentaría un 54% para 2022, dada la tendencia a la recuperación en Argentina y Brasil.



El estudio, realizado por el Instituto de Investigaciones de Suiza, analiza la riqueza de 5.000 millones de adultos en todo el mundo, desde los menos hasta los más ricos y muestra que la gran mayoría vive en países donde se concentran los mayores capitales del mundo.



Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido y Japón encabezan esa lista a nivel mundial: son allí también donde se encuentra el mayor número de millonarios (los que tienen al menos US$1 millón) y los que la fortuna supera los US$500 millones, el tope máximo del estudio.



De acuerdo con la investigación, el número de personas con un patrimonio superior al millón de dólares ascendía hasta junio de 2018 (el cierre del estudio) a 42,2 millones, lo que supone un incremento de 2,3 millones de personas respecto al año precedente.



Credit Suisse estimó que los resultados sugieren que el 9,5% de la población mundial posee el 84.1% de la riqueza global, que asciende a US$317 billones, según sus cálculos.