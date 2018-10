El dólar rebota 41 centavos a $ 37,85, afectado por clima negativo externo

El dólar rebota 41 este martes a $ 37,85 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, por un contexto internacional desfavorable ante un incremento en la aversión al riesgo, en momentos donde los inversores mantienen su atención sobre las finanzas de Italia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dijeron operadores.



Asimismo, agregaron que, no obstante, la demanda es tangencial y por volúmenes reducidos, lo que hacía prever un total control desde el Banco Central mediante el manejo de las altas tasas de interés, lo que durante octubre mantiene aplacado al mercado cambiario.



La suba de la cotización del billete verde en el segmento minorista se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa asciende 48 centavos a $ 36,94.



"En el eje internacional, el horizonte nos presenta varios interrogantes, que garantizará volatilidad -a la que habrá que acostumbrarse- (...) En el plano local, otra semana que esperamos sea intensa. Seguirá siendo el dólar y su aparente estabilidad -impulsada por el nuevo esquema cambiario- una variable a monitorear", sintetizó Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI).



El blue sube cinco centavos a $ 37,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cayó ayer el viernes 21 centavos a $ 36,62.



En tanto, en la rueda de hoy el Tesoro llevará a cabo una nueva licitación de Letes a seis meses con el objetivo de seguir absorbiendo pesos del mercado y evitar presión sobre la divisa.



Cabe recordar que el lunes hubo una floja demanda por lo que la divisa inició la semana en baja al retroceder 10 centavos a $ 37,44, en una jornada tranquila en la que el BCRA aprovechó para baja la tasa de Leliq.



La autoridad monetaria colocó el lunes $ 12.410 millones en Letras de Liquidez (Leliq) a siete días, y recortó la tasa promedio al 71,729%, desde 72,881% registrado el viernes. A su vez, la tasa máxima de corte se ubicó en un 72,01% anual. El bajo monto de la operatoria obedeció a la inactividad financiera del lunes pasado por un feriado nacional (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), resaltaron operadores.



En el segmento mayorista la divisa cayó ocho centavos a $ 36,46, debido a una floja demanda y al exceso de oferta, en una jornada de marcada tranquilidad y de desarrollo sin sobresaltos. El total operado apenas alcanzó los u$s 413,6 millones, un 17% menos que el viernes.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó ayer a un promedio del 66%. En el mercado de futuros del ROFEX, se negociaron u$s 770 millones, de los cuales más del 60 % se pactó a octubre y noviembre a $ 36,94 y $ 38,49; con tasas del 53,39% y 52,11% al cierre.



Los futuros del ROFEX mostraron bajas en todos los plazos, en el entorno de los 20 centavos, algo más que el spot.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 95 millones hasta los u$s 48.490 millones.