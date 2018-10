River tiene un duro examen ante Gremio, vigente campeón de la Libertadores: hora y televisación

Con todo su cotillón y la artillería pesada recuperada, River buscará abrir con éxito la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante el vigente campeón Gremio de Brasil, cuando lo reciba en el estadio "Monumental".



El encuentro se jugará desde las 21.45 en el estadio "Antonio Vespucio Liberti" y tendrá como árbitro al peruano Víctor Carrillo, en una serie que volverá a contar con el VAR, que no le trae buenos recuerdos en esta instancia al "Millonario" por lo ocurrido el año pasado frente a Lanús y su eliminación en el sur del Gran Buenos Aires.



En los cuartos de final, River se deshizo de Independiente (0-0 y 3-1), mientras que Gremio pasó por encima de otro argentino, Atlético Tucumán, al que venció en ambos cotejos (2-0 y 4-0).



Para River se trata del principal objetivo del semestre, porque además de buscar su cuarta Copa Libertadores, es uno de los caminos para participar de la próxima edición -el otro es la Copa Argentina-.



Y así lo hizo saber el entrenador Marcelo Gallardo, que luego de perder con un equipo alternativo un invicto de 32 partidos el último viernes ante Colón de Santa Fe por la Superliga, anunció un planteo "avasallante" para recibir al vigente campeón.



"Vamos a ser avasallantes en nuestra cancha y con nuestra gente. Esa va a ser la idea. Será duro, pero sabemos que tenemos calidad técnica en los jugadores y buen manejo de pelota. Gremio es el último campeón, pero le tengo mucha fe al equipo para que el martes se dé un resultado positivo y después ir a pelear a Brasil", expresó Gallardo.



El domingo, como habitualmente hace ante cada partido importante, el plantel de River se instaló en su búnker de la localidad bonaerense de Escobar, Los Cardales, y probó el equipo que arrancaría la semifinal.



Allí estuvieron el arquero Franco Armani y el mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez, recuperados de sus lesiones, que generaron incertidumbre en la previa.



Así como lo hizo contra el "Decano" tucumano, Gremio se acostumbró en los últimos tiempos a los duelos a todo o nada contra equipos argentinos.



En octavos de final eliminó por penales a Estudiantes de La Plata luego de un triunfo con angustia en Porto Alegre, y en la definición del año pasado superó a Lanús y a Godoy Cruz, con triunfos en los cuatro cruces de las series.



Frente a River, Gremio intentará prolongar la serie exitosa contra rivales argentinos, más allá de que Estudiantes estuvo a segundos de dejarlo fuera de la Libertadores, en lo que hasta aquí fue el examen más riguroso que soportó el defensor de la corona.



Este domingo, Gremio llegó a Buenos Aires con una misión clara: rescatar al menos un empate si es que sus dos figuras importantes, los delanteros Everton y Luan -suman ocho goles en la Libertadores-, no pueden estar.



"En el entrenamiento Everton demostró que no está al cien por ciento y no lo vamos a apurar. Tenemos que pensar en el resto de la temporada", destacó el entrenador Renato Gaúcho luego del empate 1-1 contra América Mineiro por el Brasileirao, en el que Gremio está quinto, casi sin chances de pelear por el título.



Luan, en tanto, se subió a último momento al avión y podría ser infiltrado para estar disponible para el primer partido de la serie.