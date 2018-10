La polémica detrás del video de los alumnos cantando "viva Perón, viva Perón"

- Ey, escuchen bien: ¿qué día es hoy?



- ¡El Día de la Lealtad peronista!... Viva Perón, viva Perón, viva Perón.



- Educando al soberano, hasta el último ladrillo va a ser peronista.







El simple diálogo, de 21 segundos, ocurrió el último 17 de octubre y generó un escándalo inimaginable. ¿El motivo de semejante repercusión? Los protagonistas y el lugar donde se registró la escena.



Desde hace unos días circula por las redes sociales un video muy corto donde se observa y escucha a un grupo de nueve alumnos de una escuela pública primaria de la Ciudad de Buenos Aires que cantan "viva Perón" en un recreo. Lo grave: los grabó una maestra en horario escolar. Lo peor: al circular por Twitter, los pequeños fueron víctimas de furibundos ataques de usuarios antiperonistas, la mayoría ligados a las usinas de viralización del macrismo.



"El video se masificó, los trolls lo difundieron y nadie pensó en la privacidad de los chicos, no pixelaron las caras, y hay comentarios sumamente violentos. Dicen que la maestra incitó a cantar a los chicos, cuando en realidad los chicos cantan todo el tiempo, lo hacen por diversión", contó a este medio el padre de uno de los estudiantes que salta, se abraza con sus compañeros y gira mientras canta por Perón en el patio del colegio.



"Los chicos estaban en el recreo, jugando a la pelota y estaban cantando 'viva Perón' porque justo era el Día de la Lealtad. Es un grupito de chicos que pertenecen a familias muy politizadas. Estaban cantando y cuando llegaron unas maestras (al patio), los escucharon y una de ellas les preguntó qué día es hoy. Ellos respondieron y se pusieron a cantar otra vez", explicó con detalle el padre, que por obvias razones pidió anonimato para esta nota.



"Lo que estuvo mal es que los grabó, eso fue un error, aparte de agregar una frase al final. Ese video se lo mandó a una persona y cayó en manos de alguien que no tenía que ser y se empezó a viralizar", se lamentó el papá del alumno, quien admite que su hijo está "politizado".



"Dicen que en el colegio Antonio Zinny se hace adoctrinamiento o les enseñan política partidaria, la realidad es que en ningún momento la maestra le dice que canten. Ellos cantan solos y, de hecho, cuando salieron del colegio, siguieron cantando eso. Vienen de familias politizadas y son pibes con capacidad de discernir, no son ningunos idiotas, como intentan hacer creer. No hay adoctrinamiento en el colegio, todo lo contrario. Esos chicos cantan en sus casas, en el club de fútbol", agregó.



Los padres lamentaron la desencajada reacción de los trolls cuando las imágenes se desparramaron por las redes. Luego, muchos dirigentes macristas los retuitearon. Algunos apuntaron a la responsabilidad de la maestra, otros a los directores de la escuela. Pero lo que más "indigna" es que expusieron a los menores.





Así adoctrinan a los alumnos en la Escuela Primaria Común N° 22 Antonio Abraham Zinny. Salas 565 (Parque Chacabuco). Esto es fascismo. ?? pic.twitter.com/j9NUPj6LLO — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 19 de octubre de 2018

Esto sucede en la escuela



-->Zinny de Parque Chacabuco en la Comuna 7<----



Adoctrinamiento a los niños!#Verguenza



--> HACELO VIRAL<---#DiaDeLaLealtad pic.twitter.com/rXnZ4nOOb5 — Bàrbara M (@Bar2015ar) 23 de octubre de 2018

Hay que rociarlos con nafta ...zanja con cal y tierra con abono.. SOLUCIONADO EL PROBLEMA. pic.twitter.com/HyzC7hsrYc — HijitusAntiPeronistaAMuerte (@Hijitus2018) 18 de octubre de 2018

Futuros delincuentes! la que habla es docente? hum!! parece que habla una patotera. Una "docente" kk dice que hashe titri o algo así ?? — Patricia Fields (@Patofields18) 18 de octubre de 2018