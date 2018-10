Presupuesto: legisladores se reúnen por posible suba de gravamen a biocombustibles

Convocados por la Liga Bioenergética (integrada por las provincias productoras de biocombustible), legisladores se reunirán esta tarde ante una posible avanzada del Gobierno para sumar impuestos al bioetanol y el biodiésel.



Según la iniciativa que circula en el Congreso, la estrategia oficial es modificar la Ley 26.093 a través del proyecto de Presupuesto 2019, que será debatido en paralelo en Comisión. El gravamen sería siempre y cuando se superen los actuales cortes del 10% en el caso del biodiésel y del 12% para el bioetanol.



"De esta manera se cobra por un mayor uso de biocombustibles, lo que nosotros consideramos un grave error, porque se los grava con el mismo impuesto que a los combustibles líquidos (fósiles), y así están comparando energías renovables con petróleo", dijo a ámbito.com la secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese.



Para Geese, una posible modificación de la ley no se condice con "lo que pregona siempre el Gobierno acerca de una energía más limpia". "Si lo que estás promocionando es tener una energía más limpia y migrando hacia energías más limpias, la decisión es contraproducente", añadió.



El oficialismo buscará hoy darle dictamen favorable al Presupuesto, y si bien se preé que contará con los votos necesarios, no será sin concesiones a la oposición. Consultada por este medio acerca de la posibilidad de que no se modifique el gravamen a biocombustibles, Geese dijo que "de todas formas la reunión con los legisladores se llevará a cabo".



El lugar elegido para la reunión es la Casa de santa Fe, y el cónclave se llevará a cabo desde las 15. "Creemos que es importante que los legisladores conozcan del tema biocombustibles, y tomen conciencia de ello", argumentó Geese.



La Liga Bioenergética está conformada por las provincias productoras de biocombustible: Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.