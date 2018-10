Se entregaron los premios de Estrategia Mundial, que tendrá otra edición para la Copa América 2019

Estrategia Mundial , el reconocido juego que vincula la educación financiera y el fútbol, entregó este lunes los premios a los ganadores de su segunda edición en un encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La apasionante competencia, que tuvo a ámbito.com como media partner, logró atraer a 10.100 usuarios y se perfila como nuevo atractivo lúdico-educacional de cara a la Copa América de Brasil 2019. Qué opinaron sus ganadores.



Cada cuatro años, el Mundial de fútbol se transforma es una cita que atrae la atención de gran parte del planeta. Se trata de un momento en que no solo los fanáticos se acercan a ver y disfrutar del deporte más practicado del mundo, sino que también se posan las miradas de ajenos que no suelen seguir de cerca la afamada cita. Y a partir de este Mundial, ya los ojos dejarán de estar puestos solamente en lo que pasa en el verde césped cuando rueda la pelota sino también en la pantalla virtual de Estrategia Mundial, un juego suceso que logró combinar el amor por el fútbol y el mundo bursátil, abarcando a expertos y a quienes por primera vez decidieron entrar en el mercado de capitales de forma lúdica.



Francia logró coronarse por segunda vez en su historia como campeona del mundo, de la mano de Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y N'Golo Kanté como grandes figuras y sorprendiendo al mundo futbolístico con su juego directo y efectivo. Detrás quedaron las revelaciones: Croacia, que obtuvo la medalla plateada al ritmo de Luka Modric, y el revulsivo juego vistoso de Bélgica, ganadora del bronce. No fue el mundial de Alemania, que se fue temprano a casa, ni de Brasil que mereció más. Tampoco lo fue para España o Argentina y menos aún el de aquellos que consideran al fútbol una competencia predecible.



Estrategia Mundial se coló entre los seguidores del "balón pie" como un desafío integral para acercar a aquellos que aún no están familiarizados con el universo financiero y desean conocer más y mejor su dinámica. Asimismo, fue una apuesta que permitió consagrar a quienes entendieron a la perfección el juego, que requería despegar la pasión del objetivo central: obtener mayor rendimiento con la compra y venta de selecciones en los momentos justos. Así, demostraron toda su capacidad en el complejo mundo bursátil, al conjugar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad.



Ante un auditorio completo, Santiago Llull, uno de los impulsores de la competencia, saludó el éxito alcanzado de la plataforma y agradeció tanto a los participantes como a los que brindaron su apoyo para que pueda realizarse. Asimismo, felicitó al ganador del primer premio, Federico López Fagundes, un economista especializado en mercado de capitales. Del acto de premiación participó además el periodista deportivo Víctor Tujschinaider.



En el marco de la entrega se realizó en vivo el programa "Compro o vendo", conducido por el Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki. En la mesa de debate del programa, participaron Manuel Oyhamburu, director de la Fundación de la Bolsa; Gustavo Neffa, Socio y Director de Research for Traders; y el economista José Siaba Serrate.



El ganador del juego López Fagundes, radicado en México, decidió donar sus premios (TV Smart de 49´, Play Station 4 y la camiseta autografiada de la Selección Argentina) al Hospital Gutiérrez. "A partir de esa iniciativa, la Bolsa de Comercio también decidió acompañar la acción y realizar donaciones al Hospital", destacó Llul.



En segundo lugar finalizó Sebastián Fernández, de 38 años y oriundo de Mar del Plata, que se hizo con el premio de una TV Smart de 40´, una camiseta autografiada de la Selección Nacional y un curso de inversión; mientras que en tercer lugar culminó Andrés Bokser, de 37 años y nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien se hizo acreedor de una TV Smart de 32´ y un curso de inversión.



En diálogo con ámbito.com, Fernández se mostró muy feliz por haber logrado el segundo puesto, sostuvo que fue su debut en el juego y consideró que se trató de una "muy buena iniciativa". "Es la primera vez que participo en un juego de este tipo. Tuve que trabajar en estadísticas y precios y terminó siendo una cosa de todos los días", dijo. Asimismo, explicó de qué forma fue trabajando la estrategia a lo largo del juego: "Me tomaba un rato a la noche para planear cómo me iba a posicionar. Ahí veía qué equipos estaban baratos, cuáles caros y con eso lograba ir sacando un beneficio de a poco", destacó Fernández, graduado en Derecho en el año 2012 pero con mayor predilección por el mundo de las finanzas.



"No fue algo de 24 horas sino de plantear dónde ser agresivo, dejando el corazón de lado. Incluso cuando jugó Argentina con Francia puse todo lo que tenía a los franceses, con una estrategia agresiva, porque Federico (López Fagundes) era muy fuerte asique era a matar o morir y salió bastante bien", precisó Fernández sobre su estrategia.



Por su parte, Bokser, licenciado en economía y jugador de poker profesional, coincidió con Fernández a la hora de referirse a Estrategia Mundial. "Me pareció una muy linda iniciativa, en la cual se juntaron dos de mis pasiones: el fútbol y lo numérico", puntualizó. Además, señaló que "fue la primera vez que participe en un juego de este estilo y me divertí mucho. Ganar terminó siendo un premio adicional". Por otro lado, mostró una grata sorpresa "por la cantidad de gente que se acercó y se inscribió en el juego, que fueron más de 10 mil".



• La dinámica del juego



En Estrategia Mundial, cada participante podía comenzar eligiendo 10 selecciones, con un tope de inversión del 50% en equipos cabezas de serie. Debido a este limitante, se requería utilizar criterios de diversificación para el armado de carteras, los mismos que se utilizan en el mercado de capitales. Con el correr de los partidos la complejidad se iba intensificando, al tener que sostener un equilibrio entre riesgo y rendimiento con la compra y venta de equipos, siendo de gran utilidad el análisis estadístico y matemático para saber en qué momento era oportuno desprenderse o adquirir un activo y a qué valor.



La volatilidad de las selecciones más resonantes se convirtió en un talón de aquiles para quienes optaron por construir su juego en base a la pasión, el deseo personal o privilegiando una mirada netamente futbolística. Las sorpresas posicionaron a aquellos que encontraron oportunamente apuestas confiables. Las selecciones de mayor rendimiento finalmente fueron Francia, Croacia, Bélgica, Uruguay y Rusia. Mientras que las peores posicionadas fueron Panamá, Egipto, Arabia Saudita, Australia y Marruecos.



A lo largo de la competencia, el juego contó con 10.100 usuarios, 460 grupos creados y 50.200 transacciones realizadas entre usuarios. El volumen diario promedio de créditos operados por los usuarios se ubicó en 10,5 millones. Asimismo, 300 millones fue el monto total negociado entre los usuarios, que tenían a disposición 100.000 créditos cada uno para invertir y se contabilizaron un total 1 billón de créditos, teniendo en en cuenta el número de usuarios que participaron.



Si bien se logró captar la atención de una gran cantidad de usuarios, el foco estuvo puesto en acercar conceptos clave del mercado de capitales a quienes se inician en dicho mundo y buscan familiarizarse con su complejidad. Poco menos de la mitad de los participantes (45,5%) declaró haber jugado teniendo poca experiencia en mercados, mientras que menos de un tercio (30,7%) dijo haberlo hecho contando con una experiencia normal. Asimismo, 2 de cada 10 indicaron no tener experiencia mientras que apenas 5,2% de los usuarios aseguró contar con mucha experiencia.



Sobre el final de la celebración en la Bolsa de Comercio, Fernández opinó sobre una futura participación en el próximo juego de la Copa América Brasil 2019. "Seguramente vamos a volver a jugar, nos divertimos bastante y ojalá nos vaya bien", concluyó. A su turno, Bokser coincidió: "Sin dudas, estamos esperando ansiosamente".



Hicieron posible Estrategia Mundial: VR4, Manta Producciones, RootDG, Ámbito Financiero. Brokers: Emilse Córdoba de Bell Bursátil, Santiago Llull de Futuro Bursátil, Ramiro Marra de Bull Market, y Alejandro Bianchi de InvertirOnline.com.



Agradecimientos: Ernesto Allaria, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA); Jorge García, director suplente de BYMA; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de BCBA; Manuel Oyhamburu, director de la Fundación BCBA; Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores; Claudio Alejandro Porzio y Alejo Álvarez, autoridades de la Cámara de Agentes de Bolsa. Supermercado Coto.