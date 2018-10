Dybala le dio el triunfo a Juventus en Old Trafford

Juventus, con gol de Paulo Dybala, confirmó este martes todavía más su candidatura al título en la Champions League con una victoria 1-0 en Old Trafford ante el Manchester United de José Mourinho, en la tercera jornada, donde el Real Madrid, en plena crisis, terminó pidiendo la hora para ganar 2-1 al Viktoria Pilsen como local.



En el partido de Manchester, el estelar del día en la máxima competencia europea, el elenco italiano asestó un zarpazo importantísimo, cortándose en la clasificación del Grupo H con un puntaje ideal de 9 unidades.



El cordobés Dybala logró en el minuto 17 el único gol del partido, aprovechando un rechazo en el área para batir al español David De Gea, después de un desborde por la banda derecha de Cristiano Ronaldo, que no pudo marcar a su exequipo y a Mourinho, su entrenador en el Real Madrid.



El United queda segundo con 4 puntos, todavía en puesto virtual de clasificación a octavos de final gracias a que el Valencia (3º, 2 puntos) fue incapaz de vencer (1-1) en el campo del Young Boys suizo, último (1 punto), pese a haberse adelantado en la primera parte por medio del belga Michy Batshuayi.



Valencia todavía no ganó en esta Champions y está en un momento delicado, aunque la derrota del United le permite incluso acercarse a dos puntos del segundo puesto.



Más clara queda la situación del Real Madrid, que cortó su mala racha y pudo conseguir un triunfo 2-1 sobre el Viktoria Pilsen checo, que no convenció en términos de imagen pero que permite por lo menos cortar la hemorragia en vísperas de la visita del domingo al Barcelona en el gran clásico del fútbol español.



El triunfo alivia ligeramente la crítica situación de Julen Lopetegui en el banco "merengue", a la espera del Camp Nou, aunque el brasileño Marcelo terminó tocado físicamente.



Tras cuatro derrotas en sus últimas cinco partidos, el Real Madrid necesitaba el triunfo contra el conjunto checo.



La consiguió gracias a los goles del francés Karim Benzema (minuto 11) y Marcelo (56). El Viktoria Pilsen disparó los nervios al descontar a los 79 por medio del eslovaco Patrik Hrosovsky, pero finalmente los tres puntos se quedaron en el Bernabéu.



Real Madrid pasó así la página de su derrota en la segunda jornada en Moscú ante el CSKA y suma ahora 6 puntos, los mismos que la Roma, que se impuso 3-0 a los moscovitas en el Olímpico de la capital italiana.



Edin Dzeko fue el héroe de la noche para los romanos (Federico Fazio fue titular), con un doblete (30 y 43) y una asistencia para que el turco Cengiz Ünder (50) pusiera el tercero y definitivo, dejando al CSKA, que llegaba como líder, en tercer puesto con 4 unidades.



En el Grupo E, Ajax (Nicolás Tagliafico desde el arranque), que ganó en el minuto 90 por 1-0 al Benfica, que tuvo a Eduardo Salvio todo el encuentro y a Franco Cervi unos minutos, con un gol del marroquí Noussair Mazraoui, y el Bayern Munich, que superó 2-0 al AEK Atenas con dianas del español Javi Martínez (61) y del polaco Robert Lewandowski (63), comparten la cabeza con 7 puntos cada uno.



Con 3 unidades queda el Benfica y el AEK es último sin puntuar.



Bayern, después de tres jornadas en la Bundesliga sin ganar, se había reencontrado con la victoria el pasado sábado y su triunfo en Grecia confirma su recuperación.



Por su parte, el Manchester City, para el que jugó Nicolás Otamendi, pasó a liderar el Grupo E, tras su victoria 3-0 en Ucrania ante el Shakhtar Donetsk.



Después de la derrota en la primera jornada en casa ante el Lyon, el City ha logrado reconducir el rumbo con dos victorias como visitantes, el pasado 2 de octubre en el terreno del Hoffenheim (2-1) y ahora en Ucrania, para sumar 6 puntos.



El Lyon empató 3-3 en el terreno del Hoffenheim este martes y queda con 5 puntos, mientras que el equipo alemán suma 2, los mismos que el Shakhtar.