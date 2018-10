"¿Gago? El fútbol es para los hombres, no para las nenas"

Oscar "Pinino" Más, exjugador y referente de River, realizó polémicas declaraciones contra el volante de Boca Fernando Gago: "A mí me gustan los hombres jugando al fútbol no las mujeres. Me estoy refiriendo a Gago".



El exfutbolista fue consultado por el programa Súper Deportivo Radio de Villa Trinidad sobre los mejores jugadores que tiene Boca. En ese contexto, aprovechó para disparar contra el volante: "Barrios, Pérez y Pavón son los mejores. Ojalá no jueguen. A esos no me gustaría enfrentarlos. ¿Y Gago? Noooo, el fútbol es para los hombres, no para las nenas".



Luego, aseguró que Boca tiene miedo y que no quiere enfrentar a River en una hipotética final de la Libertadores: "Ya están llorando. Ya tienen que ir al baño. Tienen un miedo terrible".



Finalmente, volvió a manifestarse sobre el descenso que sufrió River, dejando una afirmación que puede caer mal en el hincha del conjunto de Núñez: "Quedó la marca y creo que lo de la B no lo vas a borrar en la puta vida".