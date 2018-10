Con el mercado atento a votación del Presupuesto, el dólar opera estable a $ 37,65

El dólar opera estable este miércoles a $ 37,65 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en una jornada clave para los mercados en la que el oficialismo buscará darle media sanción en Diputados al proyecto del Presupuesto 2019.



Cabe recordar que Cambiemos logró dictamen ayer e intentará votarlo hoy en el recinto, en una sesión especial que comenzará desde las 11 y terminará bien entrada la madrugada de mañana.



En tanto, el billete verde viene de rebotar ayer 21 centavos ante un incremento en la aversión al riesgo, en momentos donde los inversores mantienen su atención sobre las finanzas de Italia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



La moneda se movió en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa ascendió 13 centavos a $ 36,59.



Como es habitual, el Banco Central realizó una subasta de Letras de Liquidez 'Leliq' a 7 días en las que colocó $ 110.929 millones, con un rendimiento promedio del 71,4% anual (el lunes, había cerrado en 71,73%) y una tasa máxima de corte del 73%.



La divisa norteamericana operó con tendencia mixta y un recorrido que transitó con fuerte suba en la primera parte y una baja de importante magnitud en la segunda.



• Otros mercados



El blue subió cinco centavos el martes a $ 37,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" repuntó 22 centavos a $ 36,90.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 6 5 %. En swaps cambiarios se pactaron u$s 116 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves .



En el Rofex, donde se operaron u$s 904 millones, casi el 50% se pactó a octubre y noviembre a $ 3 7,02 y $ 38 ,63 con tasas del 53 , 62 % y 5 3 , 55 % TNA contra el precio de cierre .



P or último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 52 millones hasta los u$s 48.549 millones.