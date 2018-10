Amenazas simultáneas y paquetes sopechosos para Obama y los Clinton ponen en alerta a EEUU

Un artefacto explosivo de fabricación casera fue hallado este miércoles en el buzón de correo de la casa de Bill y Hillary Clinton. Al mismo tiempo, el servicio secreto de los Estados Unidos informó que interceptó un "paquete sospechoso" enviado a la residencia del expresidente Barack Obama.



El explosivo encontrado en la casa de los Clinton es similar al hallado en la casa del multimillonario George Soros el lunes pasado, según reveló un alto funcionario de seguridad del Gobierno estadounidense al diario The New York Times.



A la vez, la cadena estadounidense CNN inició un proceso de evacuación de las oficinas en Nueva York, tras haber recibido otro paquete sospechoso, similar a los enviados a los expresidentes.



La policía de Nueva York confirmó a la AFP que sus agentes fueron llamados a la zona del Time Warner Center, donde está la redacción de CNN, para investigar el artefacto. "Estamos trabajando con las autoridades para determinar la gravedad de la situación", afirmó Jeff Zucker, presidente de CNN Worldwide. Según revelaron los medios estadounidenses, la cadena de noticias dispuso en forma preventiva controles en todas sus oficinas en el mundo.



La Casa Blanca calificó los hechos como "ataques terroristas violentos" y los repudió. "Condenamos los intentos de ataques violentos realizados recientemente contra el presidente Obama, el presidente Clinton, la secretaria Clinton y otras figuras públicas", firmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



"Estos actos terroristas son despreciables, y todos los responsables serán asumirán las consecuencias en la mayor medida posible de la ley", continuó la vocera. "El Servicio Secreto de Estados Unidos y otras agencias de la ley están investigando y tomarán todas las medidas apropiadas para proteger a las personas amenazadas por estos cobardes", agregó.



Las intimidaciones en simultáneo activaron el alerta en el Gobierno de los Estados Unidos y se realizan varios operativos de seguridad en las principales ciudades del país.



Pasado el mediodía, la policía de Nueva York emitió un alerta instando a la gente a mantenerse "protegida" cerca de Time Warner Center, donde está ubicada la CNN.



Fuentes de seguridad nacional aclararon que "no se recibió ningún paquete sospechoso dirigido a la Casa Blanca", a pesar que inicialmente se había difundido el rumor de una bomba hallada en la Joint Base Bolling, la base militar a las puertas de Washington donde se controla y selecciona el correo dirigido a la Casa Blanca.



También el New York Times confirmó que no recibió ningún paquete sospechoso, explicando que efectuó controles al respecto.