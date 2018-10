Por una fuerte discusión entre Filmus y Massot, el debate por el Presupuesto pasó a cuarto intermedio

En un clima de tensión y represión en las afueras del Congreso, se debate en el recinto el proyecto de Presupuesto 2019 junto a otras iniciativas económicas, en una sesión que logró quórum con lo justo (129 legisladores presentes pasadas las 11.38), y que se prevé maratónica.



La sesión inició con dos homenajes. Por un lado, a las Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de ese organismo de derechos humanos. En este marco, el diputado Horacio Pietragalla cargó contra el Poder Ejecutivo al denunciar una "pérdida del estado de derecho" y reivindicó a "nuestros compañeros que están en cárceles comunes".



En segundo lugar, los diputados recordaron a José Manuel De la Sota quien falleció en un trágico accidente automovilístico el pasado 15 de septiembre. Las palabras en conmemoración finalizaron con un sentido discurso de su viuda, la diputada Adriana Nazario.







Este martes el oficialismo logró dictamen de mayoría tras una agitada reunión en la que la iniciativa fue firmada por 28 integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda: 23 oficialistas, a los que se sumaron el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Juan José Bahillo, el misionero Jorge Franco, la chaqueña Elda Pértile (que suscribió con disidencias) y la santiagueña Norma Abdala de Matarazzo.



Para lograr la media sanción, el oficialismo tiene garantizados 136 votos propios, cerca de 23 del interbloque Argentina Federal (PJ y aliados), los tres diputados del bloque Evolución de Martín Lousteau; una parte del Frente Cívico por Santiago del Estero, y monobloquistas como la cordobesa Adriana Nazario y la neuquina Alma "Chani" Sapag.



En contra, se plantarán el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el flamante interbloque Red por Argentina que encabeza Felipe Solá, el Frente de Izquierda, Unidad Justicialista (San Luis), el monobloquista santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social); sumado a algunos diputados sueltos del bloque Justicialista.



El temario de la sesión también incorpora el tratamiento de los dictámenes del paquete fiscal de revalúo de reforma del régimen impositivo de Bienes Personales, Ganancias de acuerdo al índice de precios y monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros. Estos temas se debatirán junto al Presupuesto, pero se votarán por separado hacia el final de la sesión.



Al ingresar al recinto, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, se manifestó confiado en que el oficialismo tendrá los votos necesarios y destacó la importancia de "poder discutir en un marco de tanta polarización y tener los consensos necesarios para una herramienta tan importante que durante muchos años no se ha discutido con seriedad".



Por el lado de la oposición, en cuyas bancadas se lee el cartel "No al Presupuesto" acompañado por banderas de Estados Unidos y hasta una gigantografía de Lagarde, los legisladores insistieron en que la ley de gastos está hecha "a medida del FMI".



• Modificaciones al texto original



Durante la reunión de comisión realizada este martes, Laspina pasó en limpio las modificaciones que concedió el oficialismo en acuerdo con un sector de la bancada justicialista, que responde a los gobernadores del PJ.



Por ejemplo, mencionó la inclusión de un fondo de compensación a municipios por un total de 6.500 millones de pesos por la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros.



También la eliminación del artículo que hubiera permitido al Poder Ejecutivo reestructurar deuda pública sin pasar por el Congreso, y la marcha atrás respecto a la decisión que habían tomado de no permitir que beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pudieran al mismo tiempo seguir trabajando y realizando aportes a la seguridad social.



A su vez, el oficialismo volvió sobre sus pasos y mantendrá el beneficio de exención del pago de impuesto a las Ganancias a mutuales y cooperativas.



Y se incluyó un refuerzo presupuestario de 500 millones de pesos para CONICET, otros 500 millones para el INTA y 100 millones para el SEDRONAR, al tiempo que se garantizó la exención definitiva del impuesto a los espumantes.



En tanto que para Secretaría de Cultura se destinarán 500 millones de pesos y se duplicó (de $30 millones a $60 millones) la partida destinada al Plan de Lucha contra la Violencia de Género.





El diputado oficialista Luciano Laspina lideró el debate en la Comisión de Presupuesto.



• Protestas y acampe en las inmediaciones del Congreso



En el marco de la protesta contra el Presupuesto 2019, se registraban momentos de tensión en las afueras del Congreso, cuando un reducido grupo de personas derribó vallas y arrojó piedras contra los efectivos policiales que custodian el edificio del Congreso, los que respondieron con balas de goma y arrojando agua desde un camión hidrante a los manifestantes.



Antes de que comenzara la sesión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó las protestas en contra del proyecto y subrayó que "no se puede llevar la manifestación como mecanismo de extorsión".



"Todo aquello que salga del marco de la ley e intente generar un cambio real del Estado de derecho hay que denunciarlo inmediatamente", añadió Bullrich.



Las primeras carpas frente al Congreso se instalaron en la tarde del martes.