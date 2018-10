Ministro de Vidal despega a Frigerio e insiste en modificar el sistema de coparticipación

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín De la Torre, volvió a reclamar un nuevo sistema de reparto de los fondos de la Nación y aclaró que el "problema" no son los funcionarios, sino el régimen de coparticipación.



"(Rogelio) Frigerio hace muy bien su trabajo, lo que hay que cambiar es el sistema", explicó De la Torre, al ser consultado sobre el perjuicio de la Provincia en la distribución de dinero recaudado con impuestos nacionales.



"Acá hay dos problemas. Uno estructural y de toda la vida, uno que tiene que ver con el reparto de la coparticipación y los dineros públicos, que es distinto al que debería regir en un país Federal. En un gobierno federal quienes son los que tiene la mayor responsabilidad de los servicios públicos, los gobiernos locales y provinciales", afirmó el integrante del gabinete de María Eugenia Vidal.



Las críticas al sistema se dan en el marco del recuento de daños que hace el Gobierno de Vidal frente a los tijeratazos post FMI en las remesas nacionales que se cocinan para el año entrante, y su pretensión de asegurarse a fin de año un decreto de Macri con una asistencia extra de unos $19 mil millones, para compensar la erosión que dejó la inflación en el Fondo del Conurbano.



"El ministro del Interior hace muy bien su trabajo, cuando logra que salga el presupuesto. El problema no es el ministro del interior. El problema es un sistema que lo pone a él a repartir todos los años los impuestos, y ahí es donde la provincia de Buenos Aires queda muy golpeada, porque es la que más genera", sostuvo en declaraciones a Canal 26.



Fuentes cercanas al exintendente de San Miguel remarcaron que De la Torre siempre cuestionó el modo del reparto del dinero del Estado y no a los ministros que cumplen sus funciones. "A Frigerio le toca administrar un sistema y lo hace bien, porque consigue que el Gobierno nacional tenga el presupuesto. La pregunta que yo me hago y que nos tenemos que hacer los argentinos es si ese sistema junta responsabilidades de servicios públicos, con cobro de impuestos o de tasas", interrogó.